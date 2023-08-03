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Упущенные перспективы, или Вперед в прошлое // СМЫСЛ.doc

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Авторский проект студии СМЫСЛ.doc Георгия Старикова, посвящённый анализу упущенных перспектив Красного проекта, сделанный сквозь призму новой компьютерной игры ATOMIC HEART, выполненной в стиле советского ретро футуризма.

Контент размещен с согласия автора.
Первоисточник: https://www.youtube.com/watch?v=Iwgy-3MmtUs

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=QamPnjH9JjY
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