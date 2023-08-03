Прощай, Париж: Нигер прекратил экспорт урана во Францию
Нигер прекратил экспорт урана во Францию. Геоэнергетика Инфо. Военный переворот в Нигере и решение властей о приостановке экспорта урана во Францию. Уран и золото Нигера. Франция готовит военную интервенцию в Нигер. Россия и Франция могут начать войну за ресурсы для Европы. Франция угрожает Нигеру силой, если тронут ее интересы. Мятежники в Нигере обвинили Францию в подготовке военной интервенции. Франция начала эвакуацию своих граждан из Нигера.
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Какая Африка -это для отвода глаз..
“Страшный удар по глубинному государству
Рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг США на одну ступень с «ААА» до «АА+» с негативным прогнозом.
Причем страшность удара определятся не только и не столько удорожанием кредита ( и обслуживания долгов, уже сделанных ранее), сколько временем, выбранным агентством Fitch для нанесения этого удара.
В частности
1. ФРС только что подняло ставку и собиралось насладится сочетанием снижения инфляции с отсутствием рецессии. Но как видите, что-то пошло не так, причем если рецессия все таки подымит голову, то виновата будеи ФРС, а не агентство Fitch
2. Команда Байдена собиралась использовать пункт первый в предвыборной борьбе, в частности для нейтрализации республиканских голосов
3 Все это будет использовано республиканцами как доказательство лозунга “верхи не могут” и эмблема агенства становится знаменем не только революционной ситуации, но и подготовки к революции, а также центром кристаллизации национальной буржуазии США, борющейся против компрадорской буржуазии, готовой сдать суверенитет США мировому правительству.
п.с. надо же и америка борется против одних и тех же мировых или у неё свои жиды
Бг-г-г.))
“п.с. надо же и америка борется против одних и тех же мировых или у неё свои жиды ” (ВАШЕ)
Детсад-ясли.
Фсе. Процесс создания своих самолетов пошел в серию. Слава всем что не торопились. Создана своя и научная и производственная база.
Теперь долгожданный автопром. Я мечтал здесь в ящике об этом. Курс взят. Предпосылки созданы. Теперь нужно создать начало промышленной и научной базы для своего автопрома. Можно подключить военных даже. Можно черпнуть у китайцев и у Ирана.
ФСЕ. Понеслась. Дай бог мне дожить и попробовать наше авто.
До сих пор не попробывал? В скорой, бобике полицайском, маршрутке, тролебасе и пазике не ездил. Редкий чел ты Чу.