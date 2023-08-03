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Прекратить госзакупки зарубежных автомобилей для чиновников

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Путин потребовал прекратить госзакупки зарубежных автомобилей для чиновников.

Также заявлено, что чиновникам необходимо пересаживаться на отечественные автомобили.
В свете восстановления части старых советских марок, под брендом которых будут выпускаться различные китайские автомобили ("Волга", "Москвич", "Победа" и т.д.") Собственно, если стоит задача прокачивать собственный автопром, через крупноузловую сборку китайских машин или же переход к частичной их локализации в России, то конечно же расход гос.средств на закупку машин у враждебных России стран должен быть прекращен.
Но подобные призывы мы слышали и ранее, но воз в значительной степени и ныне там. Война на Украине безусловно может подстегнуть полезные процессы в этом вопросе. Субъективно, в ближайшие годы мы увидим существенную китаизацию российского автомобильного парка.
В вопросе производства, надо конечно стремиться к локализации производства китайских марок в России, уходя от крупноузловой сборки.

В общем, посмотрим, как на практике смогут добиться отказа чиновников от зарубежных автомобилей, особенно если учитывать, что для частных нужд, нет большой проблемы купить машины любых западных марок через Китай или Среднюю Азию.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8541550.html
Метки: автомобили, промышленность, Путин
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