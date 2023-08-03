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Горы – это разумные существа

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Многие духовные культуры относятся к рекам, озёрам, горам и к самой нашей планете как к наделённым сознанием разумным существам. Многие прогрессивные учёные тоже уже признают существование небелковых и внетелесных форм жизни. Об этом и многом другом этот наш ролик.
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Александр Евгеньевич Усанин:
Российский просветитель, писатель, общественный деятель, профессор Академии геополитических проблем, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества. Все книги автора доступны на сайте: https://usanin.com/books
Особо рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий»

Личный сайт автора: https://usanin.com
Rutube-канал: https://rutube.ru/channel/23626526/
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#усанин #мирнавыка #горы
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=qgAxBnpGfps
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