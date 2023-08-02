Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.
Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.
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Financial Times пишет, что Байден намерен профинансировать Тайвань за счет средств, предусмотренных для Украины. Якобы китайская угроза нарастает, а значит, нужно ускорить поставки оружия в страну. Ожидается, что Белый дом представит запрос об этом в конгресс уже в августе. То есть та священная корова Запада – военная помощь Украине – вдруг оказывается не такой уж и священной. Можно и прикрутить фитилек.
Кстати, Европа (а ведь именно европейские страны фактически продавили поставку танков, обогнав в этом вопросе США) тоже начала вилять. Телекомпания CNN с сожалением констатирует, что США все еще ждут от европейских чиновников окончательного плана подготовки украинских пилотов на истребителях F-16. Обучение планировалось начать в августе, однако все еще якобы необходимо проработать ряд важнейших деталей. Не торопятся, ждут.
А на что больше всего сейчас жалуется киевский режим? На недостаток по объемам и по скорости иностранной военной помощи. И дело ведь не только в снарядах, танках и комплексах ПВО. Западные деньги – это сейчас единственное, что обеспечивает существование Украины.
Жестко по этому поводу на днях высказался премьер Венгрии Виктор Орбан: «Суверенитет Украины практически отсутствует, она не имеет собственных финансовых доходов, не может даже поддерживать гражданскую жизнь, не говоря уже о том, чтобы финансировать войну. Страна не суверенна. Только западные деньги сегодня делают Украину дееспособной и поддерживают ее в рабочем состоянии».
И даже Польша – самый оголтелый адепт Украины, начинает сбавлять обороты. Mysl Polska неожиданно подвергла сомнению тезис «Украина воюет за весь демократический мир» и посчитала, что из-за веры в этот тезис Варшава загнала себя в политический тупик. Мол, у Венгрии изначально была трезвая позиция («это не наша война, и наша цель – держаться от нее подальше, не посылать оружие, стремиться к ее скорейшему прекращению и отстаивать свои интересы»), а Польша «стала жертвой собственной пропаганды и догмы о том, что это «наша война», а «Украина борется за весь «свободный мир».
В результате, указывает Mysl Polska, «Киев может с чистой совестью говорить – чего еще от нас хотите? Вы торгуетесь за своих фермеров, хотите осудить УПА (запрещенная в РФ террористическая организация. – Авт.)? Теперь, когда мы боремся за ваше существование?»
И ведь Киев так и говорит. Прямо сейчас происходит дипломатический скандал со взаимным вызовом послов между Польшей и Украиной – выясняют, кто тут кому должен быть благодарен. Если вкратце: представитель президента Польши высказался о недостаточной благодарности украинцев по отношению к Варшаве. Из-за этого МИД Украины вызвал посла Польши. Польский премьер-министр осудил такое решение. Вскоре МИД Польши ответно вызвал украинского посла.
И вот уже замглавы МИД Польши Павел Яблонский оценивает взаимоотношения двух стран как «в последнее время не самые хорошие» и довольно откровенно заявляет: «Мы руководствуемся политикой национальных интересов. Мы помогаем только настолько, насколько это соответствует нашим национальным интересам».
Интересы Польши – западные области Украины и желательно без украинцев – всем известны. У США куда более сложный интерес (а потому и действия сложнее) – не потерять мировую гегемонию и не допустить создания многополярного мира. Но штукатурка отваливается, оставляя голые неприглядные стены циничного прагматизма. Любуйтесь.
Забавная фотография. Позади не видно забора – значит, там Беларусь. А боец крутит “джамбы” уже на территории Польши. Но, с другой стороны, на пограничных столбах птица полска обычно смотрит на сопредельную территорию – украли забор?
Поэтому пшеки будут захватывать Львов, чтобы помочь украинцам.
Львов он ведь был польским, украинци (упс, и что оно такое? в Лемберге не знали что такое украинци, их в то время не было). Но были русины.
Львов наш. Потому что белорусы залетели.