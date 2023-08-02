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Франция начала эвакуацию своих граждан из Нигера

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Франция начала вывозить своих граждан из Нигера, попутно продолжая угрожать военным захватившим власть. Вслед за Францией вывоз своих граждан начали другие государства ЕС.
Угроза иностранной интервенции стоит на повестке дня. Вывоз граждан может предварять подготовку вооруженного вторжения Нигер коалиции нескольких африканских государство при поддержке стран НАТО. На сегодня Нигер открыл границы с Мали, Чадом, Алжиром, Буркина-Фасо и Ливией. В трех из этих стран присутствует ЧВК "Вагнер", а Алжир является одним из основных покупателей российского оружия в регионе.

Впрочем, готовность Алжира, Мали и Буркина-Фасо вступиться за Нигер и воевать с агрессорами на его территории, несколько осложняет планы потенциальных интервентов, так как вместо обычной локальной агрессии, может получится война, которая охватит весь регион. Кроме того, вышеупомянутые африканские страны пригрожили выходом из ЭКОВАС в случае начала вторжения в Нигер, что приведет к дальнейшему дроблению зависимого от Франции блока.

Ну а пока интервенции нет, военные укрепляют свою власть и уже заморозили вывоз золота и урана в Европу.
Уже сейчас не трудно предсказать, что если Запад не начнет захватническую войну в Нигере, то это приведет к дальнейшему истощению влияния Запада в западной Африке с автоматическим ростом влияния России и Китая.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8537440.html
Метки: Африка, нигер, Франция
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