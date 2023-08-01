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Обратная сторона западного ленд-лиза

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В условиях информационной войны, по традиции, противник свои провалы пытается свалить на оппонента. В настоящий момент Россию продолжают обвинять в варварском обстреле, в результате которого разрушению подвергся Спасо-Преображенский кафедральный собор в Одессе. Хотя храм относится к «ненавистной» Зеленским Украинской православной церкви Московского патриархата, власти в Киеве решили не упускать шанса обвинить Россию в ударе по культовому сооружению. При этом, объективного расследования не проводилось, а, соответственно, возложенную ответственность на Россию можно тиражировать.

По данным, которые предоставлены нашими единомышленниками, реальная причина удара – применение Украиной германской зенитно-ракетной системы IRIS (Infra Red Imaging System), которая, по оценкам экспертов, имеет ряд конструктивных недоработок и не прошла обкатку в условиях боевых действий. Производитель IRIS (Bodenseewerk Device Technology, которая в 2004 году объединилась с Diehl Munitionssysteme GmbH & Co.K) в течение длительного времени пытается внедрить разработанную систему, презентуя ее на оружейных выставках. Пытаясь коммерчески продвинуть IRIS, немцы предполагали, что система будет работать в сопряжении с американской системой Patriot (переложение ответственности – простите, «делегирование полномочий»). Если в американской версии мы видим эшелонированную систему ПВО (в цепочке Patriot, THAAD, Evanger и Stinger), то основным конструктивным недостатком IRIS является проблема наведения – они перенацеливаются на объект, излучающий более сильный тепловой сигнал, а также на тепловые ловушки.

По договоренности между Киевом и германской стороной были отключены системы Patriot, вместо которых были активированы установки IRIS. Фактически Германия сумела убедить Украину купить свои ирисы, в то время, как весь коллективный Запад осуществляет бесплатные посавки вооружения Киеву в рамках общего антироссийского курса. По имеющимся у нас данным, немцы долго пытались реализовать свои системы ПВО на всевозможных выставках вооружения и, наконец-то, «впарили» их Украине. «Ирисы», которые летят, перенаправляясь на объекты, являющиеся источником более близких тепловых изучений. Например, нагретые солнцем крыши домов могут стать такого рода целями. Поскольку в районе расположения Спасо-Преображенского кафедрального собора в Одессе действовала именно система IRIS, вполне естесственно, что удар по храму был нанесен недосистемами Германии. Ибо храм не военная цель, да и ошибок наши системы наведения не допускают. Иначе, Ваш админ, передавая данные о расположении пунктов временной дислокации ВСУ «куда надо», уже примерно 100 школ и детских садов уничтожил.

Непредвиденное направление удара ракет IRIS по одесскому храму – следствие проблем с «мозгами» самой системы. Теперь вопрос к руководству Украины, которая подсаживает свою систему ПВО на германские системы, которые де-факто отрабатывают «по своим» же объектам. Вряд ли даже сам Киев заинтересован в том, чтобы Берлин отправлял свой брак для «защиты» неба на Украиной.

С чем мы фактически сталкиваемся в случае с IRIS, – дело в том, что этот тип ракет слегка видоизменен в классе «воздух-воздух», сохраняя, при этом, чувствительность к тепловым излучения и ловушкам. А если пункт управления оказывается на существенном удалении от самой пусковой установки и она теряет источник сигнала, то мозги ракеты теряют ориентацию и начинают искать себе цели в самопроизвольном режиме. Выводы делайте сами.

@Multi_XAM – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8535961.html
Метки: вкс рф, война на украине, всу, Германия, ЗРК, одесса, пво
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