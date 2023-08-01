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Авачинский вулкан. Документальный фильм (1979)

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Очерк об уникальном действующем вулкане Авача, расположенном вблизи Петропавловска-Камчатского.

Камчатское ТВ 1979
Автор сценария – Валерий Шишков
Режиссер – Валерий Шишков
Оператор – Сергей Верченко
Оператор – Валерий Иванченко

#ДокументальныйФильм #АвачинскийВулкан #камчатка

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=__JTqEw0S7I
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 959 919
    Сан Саныч 54 мин. назад

      А у меня есть шикарный фотоальбом “К вулканам Камчатки” Вадима Гиппенрейтера. Из Петропавловска-Камчатского. В детстве это была любимая книга.

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