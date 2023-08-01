Авачинский вулкан. Документальный фильм (1979)
Очерк об уникальном действующем вулкане Авача, расположенном вблизи Петропавловска-Камчатского.
Камчатское ТВ 1979
Автор сценария – Валерий Шишков
Режиссер – Валерий Шишков
Оператор – Сергей Верченко
Оператор – Валерий Иванченко
#ДокументальныйФильм #АвачинскийВулкан #камчатка
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А у меня есть шикарный фотоальбом “К вулканам Камчатки” Вадима Гиппенрейтера. Из Петропавловска-Камчатского. В детстве это была любимая книга.