1992. Вольфганг Кёлер путешествует по железной дороге. Часть 11
01. Южно-Сахалинск. Аэропорт, традиционная церемония приветствия
02. Южно-Сахалинск. Аэропорт, традиционная церемония приветствия
03. Южно-Сахалинск. Жилые дома
04. Магадан. Традиционная церемония приветствия
06. Магадан. Женщина продает редиску на рынке
07. Магадан. Продажа огурцов на рынке
08. Чукотский автономный округ. Село Рыркайпий на берегу Чукотского моря, на мысе Отто Шмидта, напротив о. Врангеля
09. Чукотский автономный округ. Старое Чаплино, портрет старой эскимосской женщины
10. Чукотский автономный округ. Деревня Ушаковское (ныне покинутая). Очередь в магазине
11. Камчатский край. Петропавловск-Камчатский
16. Камчатский край. Около Петропавловска. Уборка картофеля
18. Камчатский край. Около Петропавловска. Дачи
20. Камчатский край. Около Петропавловска. Вулкан Корякская Сопка
21. Камчатский край. Около Петропавловска. Вулкан Арик
22. Камчатский край. Рынок в Елизово
23. Камчатский край. Верхне-Авачинское озеро. Исток реки Авача
25. Камчатский край. Верхне-Авачинское озеро. Русский пикник
25. Камчатский край. Вид на лесотундру между Авачинским и Жупановским вулканами
26. Камчатский край. Вид на кальдеру Узон
27. Камчатский край. Вид на Долину Гейзеров
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