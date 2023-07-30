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Россия взялась за «белую нефть». На кону – бесконечная энергия

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Российские учёные приступили к изучению крупнейшего в стране Колмозерского месторождения лития или как его ещё называют «белой нефти» в Мурманской области. За этот ресурс в мире разгорелась нешуточная схватка и совсем недавно наша страна одержала убедительную победу, взяв приз под самым носом у США. О значении происходящего, а также о новом подвиге недели расскажем как обычно после краткой сводки новостей.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Ey-_ouy4cf0
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 112 96
    Виктор час назад

      “Чёрного кобеля” (ископаемые ресурсы) – “не отмоешь добела”
      Вред экологии всегда (по крайней мере в среднесрочной перспективе) будет больше привнесенной пользе.

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      • 11285 8625
        чужойВиктор три минуты назад

          Ванга сказала что спецоперация на Украине закончится внезапно. Закончится тогда, когда будет захват лавры. А уже говорили, что Россия была готова применить ядерное оружие. Когда именно и что было на грани, мы это узнаем после. Хотя причем здесь твой черный кабель и экология.

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