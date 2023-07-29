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Великолепная трансформация

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Я помню, когда приходил в корейское посольство на государственные приемы… (Речь о 90-х годах.- А.Г.) Какие же там были редкие группы наших русских сторонников и почитателей чучхе, оставшихся независимыми под гнетом и террором либеральной идеологии! А теперь, Саша, когда я прихожу на эти приемы, там тесно от русских офицеров, от чиновников, от дипломатов. И все стоят и слушают государственный гимн Северной Кореи, пьют за здоровье товарища Ким Чен Ына. Это великолепная трансформация произошла в сознании правящего слоя российской государственности. (С) Проханов

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8528963.html
Метки: кндр, проханов, Россия, северная корея
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