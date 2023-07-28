Сердце мое – ларец, и положена была в него радость. О творчестве Бориса Шергина (1988)
Сердце мое – ларец, и положена была в него радость.
Фильм о творчестве Бориса Шергина – писателя, сказочника, художника. В его произведениях отражена любовь к искусству Севера – к народному поэтическому творчеству и поморской «книжности», иконописи и росписи по дереву, к музыке и слову, ко всей богатейшей народной культуре. В фильме принимают участие писатели Ю.Галкин, В.Саякин, художник И.Голицын, артист А.Жиглов. Использована запись выступления Б.Шергина в 1955 году.
Главная редакция литературно-драматических программ 1988
Автор сценария – О. Соколова
Режиссер – А. Кокарев
Оператор – Марк Пинус
Текст читал – А. Кокарев
Текст читал – Михаил Жигалов