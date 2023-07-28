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Фестиваль, 1990

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Фильм рассказывает о гастролях Мариинского театра по Европе.

ЛенФильм – НЕВА, 1990 г.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=9lSwXlzf-1A
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