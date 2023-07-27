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Энергетический дефолт Англии: Британию поглощает Энергокризис

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Дешевой электроэнергии в Великобритании БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ. Геоэнергетика Инфо. Энергетический дефолт Англии: Британию накрыл Энергокризис. Счета за электроэнергию в Англии останутся высокими до 2024 года. Неподъемные цена электроэнергию в Британии останутся как минимум до 2024 года сообщает Investec. Усредненные 2,5 тысячи долларов в год уже платит каждое домовладение, а что случилось энергосистемой Британской Короны?

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=WFKZbsqcZr4
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НАСТОЯЩИЕ ПРИЧИНЫ КРИЗИСА.
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 8956 7438
    Женечка два часа назад

      Мари, отличная альтернатива для Вас. Предложите им свой надежный, экономичный бензиновый автомобиль 2006 года выпуска в обмен на их дорогущую новую “Теслу”. Вдруг, желающие найдутся и будет Вам счастье.

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