Энергетический дефолт Англии: Британию поглощает Энергокризис
Дешевой электроэнергии в Великобритании БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ. Геоэнергетика Инфо. Энергетический дефолт Англии: Британию накрыл Энергокризис. Счета за электроэнергию в Англии останутся высокими до 2024 года. Неподъемные цена электроэнергию в Британии останутся как минимум до 2024 года сообщает Investec. Усредненные 2,5 тысячи долларов в год уже платит каждое домовладение, а что случилось энергосистемой Британской Короны?
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