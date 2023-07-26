Обратная рокировка в МИД Китая
По внезапной замене главы МИД КНР.
1. Вчера внезапно Китай провел обратную рокировку главы МИД республики.
2. На пост вернулся Ван И, который занимал его до декабря 2022-го года. Цинь Ган поста соответственно лишился.
3. Что именно послужило причиной отставки нового министра, власти КНР не уточняют. Цинь Ган пропал из публичного поля еще 25 июня и с тех пор в медиа отсутствовал.
4. Некоторые считали, что пропажа Цинь Гана это конспирология и скоро министр появится, но вышло по иному.
5. Существуют различные умозризительные версии причин произошедшего – якобы существовавшая интрижка нового министра с работницей центрального телевидения Китая, внезапная болезнь, ношение министром американской куртки с историческим подтекстом, неудачные переговоры с США по Тайваню и т.д. КПК не спешит разъяснять в чем же было дело.
6. Ван И это проверенный вариант, но вероятно временный, пока не подберут другую фигуру. Что же будет дальше с Цинь Ганом, это вообще вопрос вопросов – должно было произойти что-то очень серьезное, чтоб упасть с такой аппаратной высоты сразу после назначения.
Да уж куда ,без странностей в политике .И где уж её сидящим на диване понять..А вот Роджнерс Колонель быстро и шустро разобрался во всем ..О сколько их появилось в инетпространстве ,военкоры,нанятые Подоляки и Онуфриенки -кто ж пишет без хлеба и молока…А чьи они?Вот эти мне все Прилепины ?они прилеплиеваются к власти ,а к кому ж еще и пишут,пишут.. И Соловьев и Скобеева А тут читай и разбирайся ..
“Борис Якеменко. В интернетах пишут, что он родственник Владислава Суркова (матери Якеменко и Суркова – сёстры) и брат Василия Якеменко, ныне проживающего в Германии в собственном старинном доме с мельницей и прудом в 50 гектар. Участник “Наших”.Я помню НАШИ -придумал КРЕМЛЬ тогда -молодежное и общественное какое-то движение .Сурков в Кремле сидел в АП.. И все стали ярыми патриотами и много новых монархистов появилось..https://red-nadia.livejournal.com/1200368.html–смотрите, как яростен,почти веришь..