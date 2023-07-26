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Навка ЖЕСТКО подставила Пескова! ЧТО СКАЖЕТ ПУТИН?

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МОК ОЗВУЧИЛ ТРЕБОВАНИЯ К РОССИЙСКИМ СПОРТСМЕНАМ

Должны ли наши олимпийцы выступать без флага и гимна, при этом публично осудив Россию?
Ответ кажется однозначным!
Но тогда почему жена пресс-секретаря президента России Татьяна НАВКА прямо противоположного мнения, как и многие другие известные спортсмены?

ЧТО ВАЖНЕЕ – КАРЬЕРА ИЛИ РОДИНА?


#путин #россия #олимпиада
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=OS9F-VIHV2w
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 30152 25598
    марина два часа назад

      Никто никого не подставил ..Песков остается навсегда при ВВП и Навка жидовка делает деньги ,после артиста пьяницы Башарова -вдруг пристроили ,именно пристроили к Пескову многоженцу -чем не удача..Она оправдывает с Виннер Исинбаеву -та пошла в МОК ,сбрасывая погоны майора на ходу ,там деньги ведь..Им хотелось бы иметь её имя в стане патриотов ,но мало предложили вероятно ,вот и отрекаются от СВО Навки,Виннер,Исинбаевы ,Нетребки икуча еще картавых и не очень.А что там с Олимпиадой -пролетаем ?а с белым флагом и святыми именами -типа Овечкин ,которым глубоко наплевать в их Майами и кучей млн дол..

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