Саммиты в Баку и Дели собрали делегатов от 6 миллиардов человек. Прощай ООН?
Саммиты ШОС и Движения неприсоединения обозначили повестку дня для 6 миллиардов человек. Как выстраивается новая политическая и макроэкономическая реальность, почему так важно усиливать сотрудничество внутри ШОС, почему Ильхам Алиев так жестко выступил против неоколониализма, станут ли эти объединения прообразами нового ООН, и почему во всех инициативах этих крупнейших форумов фигурирует «изолированная» Россия обсуждают Председатель Экспертного совета ФПСР «Аврора» Борис Марцинкевич и политолог Руслан Сафаров
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