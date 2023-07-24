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Саммиты в Баку и Дели собрали делегатов от 6 миллиардов человек. Прощай ООН?

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Саммиты ШОС и Движения неприсоединения обозначили повестку дня для 6 миллиардов человек. Как выстраивается новая политическая и макроэкономическая реальность, почему так важно усиливать сотрудничество внутри ШОС, почему Ильхам Алиев так жестко выступил против неоколониализма, станут ли эти объединения прообразами нового ООН, и почему во всех инициативах этих крупнейших форумов фигурирует «изолированная» Россия обсуждают Председатель Экспертного совета ФПСР «Аврора» Борис Марцинкевич и политолог Руслан Сафаров

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#РусланСафаров #БорисМарцинкевич #ТочкаСборки
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=wBcJuM-Uj9A
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