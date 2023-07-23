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Украинские самострелы в Одессе

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Ночью во время российского удара крылатыми ракетами по военным целям в Одессе, ПВО ВСУ уже традиционно отработало по городу. 2 или 3 ракеты С-300 упали на территории Одессы. Одна из них прилетела в местный собор, который частично подгорел.


Характерные следы поражающих элементов зенитной ракеты.




А вот дыра в крыше, через которую зенитная ракета зашла.

Также был прилет в одном из жилых районов во дворе. Попадания по военной и портовой инфрастуктуре ясное дело стремятся не показывать. Тех, кто снимал в прошлый раз прилеты, уже в виде пушечного мяса отправили на фронт.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8513208.html
Метки: война на украине, одесса, Россия, Украина
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