Находчивости не хватило

Американские СМИ объясняют крах летнего наступления ВСУ "недостатком находчивости" у ВСУ.Чуть ранее в Киеве скулили, что причиной провала наступления было то, что западную технику поставили с опозданием.Идет поиск виноватых в провале стратегического плана летней кампании.Когда Киев начал масштабное контрнаступление, западные ч, пишет The Wall Street Journal.По словам издания,Поскольку вероятность какого-либо значительного украинского успеха в этом году снижается, перед Вашингтоном и его союзникамМногие в Вашингтоне считают, что администрация Байдена опасается негативного влияния украинского конфликта на переизбрание американского президента, поэтому проявляет осторожность относительно объёмов поддержки Киева. В то же время среди европейских лидеров, напротив, растёт число тех, кто считает, что для обеспечения безопасности на континенте Россия «должна проиграть», утверждает издание.Но региональным вооружённым силам не хватает ресурсов, чтобы удовлетворить растущие потребности Украины. Более того, по словам западных дипломатов, ЕС и Британия вряд ли значительно усилят поддержку Киева, если почувствуют сопротивление США, обращает внимание The Wall Street Journal.О смене настроений среди западных союзников также свидетельствует напряжённость, возникшая между Владимиром Зеленским и американскими чиновниками на недавнем саммите НАТО в Литве. Неспособность противостоять российской обороне убедила многих экспертов в том, что украинские войска нуждаются в дополнительной подготовке к сложным военным манёврам, усилении системы ПВО и гораздо большем количестве бронетехники, отмечает издание.Западная военная доктрина гласит, что атакующая группировка должна как минимум втрое превосходить обороняющегося противника по численности, а также умело использовать сочетание воздушных и наземных сил., считает The Wall Street Journal.Украинской армии не хватает западных средств ПВО для развёртывания их вблизи линии фронта. ВдобавокКиев надеется, что F-16 помогут ВСУ перехватить инициативу в воздхе, где господствует российская авиация. Но Байден ещё не дал необходимого разрешения на поставку американских истребителей, а на создание логистической цепочки для поддержки и ремонта самолётов уйдут месяцы.По мнению аналитиков, первые F-16 могут появиться на поле боя в начале следующего года. Но их влияние на ситуацию будет зависеть от многих факторов, в том числе от количества поставленных самолётов, сложности их бортового оборудования и систем вооружения. Включение современных истребителей в боевые планы также представляет собой чрезвычайно сложную задачу и требует другого уровня синхронизации в украинских операциях, предупреждает The Wall Street Journal. https://russian.rt.com/inotv/2023-07-23/WSJ-Zapad-ploho-podgotovil-ukraincev – цинкСегодня ВСУ снова жестко огребли у Пятихаток и Работино, потеряв несколько "Леопардов" и "Брэдли". Снова находчивости не хватает.