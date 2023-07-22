Куда движется Intel и архитектура x86? Сергей Вильянов и Влад Никонов
Вместе с Владом Никоновым, экспертом по технологиям Intel, мы обсудили гибридную архитектуру ядер в 12-м и 13-м поколениях процессоров Intel Core, а также заглянули в 14-е. Есть ли польза от разных ядер в одном процессоре, или лучше, как AMD, наращивать кэш в одинаковых и развивать направление чиплетов?
Если вы не поняли половину вопросов, просто начинайте смотреть – Влад умеет объяснять все так, чтобы было понятно нормальному человеку.
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https://youtu.be/eT-7sZeN3YY – о процессорах Intel Core 12-го поколения
https://youtu.be/C9484i8PF0A – про Intel Core 11-го поколения и другие нововведения 2021 года
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