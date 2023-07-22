Искусственный интеллект на смену Учителю, или Будущее без Образования
Беседа с Николаем Азаровым о разрушительных тенденциях в отечественном (и не только) образовании, о возможности этому противостоять, обратившись к советскому опыту.
Ведущий: Максим Романычев
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#НиколайАзаров #образование #ТочкаСборки
Могу Больше Сказать.Накачать Человека Информацией в Будущем будет Не Проблемой.Другое Дело Отношение к этой Информации Ее Понимание!?!? Точнее даже, Переживание в Ее Тотальном Потоке Причин и Взаимосвязей.Вот Решение ваших “вечных проблем” Болтания в Непонятном!!!
Сознание Вам Никто Расширить не Сможет кроме,как Ваш Личный Процесс!
Искусственный Интеллект это Вам как Помощь!! И ЕГО Игнорировать Глупо!
Интересно, как он сам ответит на вопрос “какие изменения ты принесёшь в Мир?”
А игнорировать не получится. Он уже есть – нравится это кому-то или нет.
Искусственный Интеллект Даёт Информацию но, не Опыт в Ответах.Сможешь Понять?
Не Знаю.
Иди Мандалы Рисуй)))
Ибо Твоя Свобода в этом не более чем, “Ветер Дунул и Унес”)))
А если ИИ имеет информацию, которая может не понравиться. Он схитрит или скажет правду?
Опыт мы получим сами. Согласен.
Он выберет тот алгоритм, который заложил на этот случай человек (IT-программист).
Не обязательно.
1. Программист создает программу, которая способна обучаться. Пока она еще ничего не умеет.
2. Программист обучает программу с помощью методов машинного обучения. Это могут быть нейросети или генетические алгоритмы.
3. После обучения программа приобретает искусственный интеллект. На этом этапе программа сама становится искусственным интеллектом.
Т.е. на этапе №3 ИИ может работать уже без IT-программистa (человека).
Я намеренно так Вам написал. Для того , чтобы тереть про ИИ,- надо согласовать определение,- что понимать под “ИИ”.
Например, я Вам отвечу, что ИИ станет библиотекой-всезнайкой и сократит время поиска нужного. Т.е. то, что известно человечеству , так как оно эти знания в ИИ и закинуло.
Если Вы посмотрите , например , на картины космической тематики и фантазий про это художников, то заметите там все знакомые человеку образы .
Так и ИИ.
Только ИИ не будет алогичным и эмоциональным, как живой человек.
Женечка лучше расскажет по теме. А то мы как абстрактные “эзотерики”, тумана сейчас напустим. Если честно.
Но всё равно придётся разбираться в этом ИИ, чем дальше, тем больше. Это знаю точно.
Я хотел это сказать. Не про Жэку, конечно. Опередили.))
А про “разбираться” – как пользоваться отвёрткой не забыли ? )
Учителя Вам Нужны)))
https://vk.com/video-168844916_456247316
Вот разница между информацией и опытом)))))))
Никому Ничего не Нравится пока Находишься в Рамках Навязанного.
Выйдешь из Него,Всему Место на Своем Уровне Найдешь!
УВИДЕШЬ.
Человеку не Надо Отвлекаться не На Быт не на Получения Информации!
Всё Его Внимание и Энергия Должны Направляться На Свое Сознание!
Вам Помощь Идёт Везде и Всюду в Специально Навязанной Среде Поиска!
А ,вам Хоть Кол на голове теши)))
Лентяи!!!вам Скорее “блюдечко с золотой каёмочкой”…
Да , Хрен вам Двуногие по Всему Фейсу))))))
Вам Автоматикой уже всё Заменяют!
Стиралка,Пылесос,Посудомойка, Интернет и пр….Лишь бы,Собой Занялись…А ,вы Блин “занялись”
кто ,чем)))))
Зае..бли вы,Человеков Вселенной!!!
Всё Ваше Желание это “делать лишь бы ,ничего не делать”
Что,бы Вас Бестолочей Опять Накрыло Катаклизмом!!!
Но,как История Показывает все Равно Бестолку!!!
Ибо Не Дают эту “учебку” под Названием Земля Снести…А,Достала она по Самое Не Хочу!!!
Типа, Древняя и Эксклюзив)))))
Пользуйтесь Всем и Не Канючте!!!
Вы Ничего Не Придумали! Но,пользуясь Этим, Такими же, и Остаётесь!!! И это Реально Всех Уже Достало!!
Ладно, Как Всегда Проехали)))))))
Тухлые Заморыши Сидящие в Своем Мирке)))) Ни, По бытовой Жизни ничего не Стоящие ни,в Учениях ничего не Смыслящие! Себя куда то,”припишут”)))
А ,по Факту Стандартное Двуногая Шелупонь!