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Искусственный интеллект на смену Учителю, или Будущее без Образования

91 19

Беседа с Николаем Азаровым о разрушительных тенденциях в отечественном (и не только) образовании, о возможности этому противостоять, обратившись к советскому опыту.

Ведущий: Максим Романычев

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#НиколайАзаров #образование #ТочкаСборки
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=hrUjYMNNO0s
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19 Комментариев » Оставить комментарий
  • 3462 2293
    Voyager три часа назад

      Могу Больше Сказать.Накачать Человека Информацией в Будущем будет Не Проблемой.Другое Дело Отношение к этой Информации Ее Понимание!?!? Точнее даже, Переживание в Ее Тотальном Потоке Причин и Взаимосвязей.Вот Решение ваших “вечных проблем” Болтания в Непонятном!!!
      Сознание Вам Никто Расширить не Сможет кроме,как Ваш Личный Процесс!

    • 3462 2293
      Voyager три часа назад

        Искусственный Интеллект это Вам как Помощь!! И ЕГО Игнорировать Глупо!

        1
        1
        • 912 872
          Сан СанычVoyager три часа назад

            Интересно, как он сам ответит на вопрос “какие изменения ты принесёшь в Мир?”

            А игнорировать не получится. Он уже есть – нравится это кому-то или нет.

            • 3462 2293
              VoyagerСан Саныч три часа назад

                Искусственный Интеллект Даёт Информацию но, не Опыт в Ответах.Сможешь Понять?
                Не Знаю.
                Иди Мандалы Рисуй)))
                Ибо Твоя Свобода в этом не более чем, “Ветер Дунул и Унес”)))

              • 912 872
                Сан СанычСан Саныч три часа назад

                  А если ИИ имеет информацию, которая может не понравиться. Он схитрит или скажет правду?

                  Опыт мы получим сами. Согласен.

                  • 25451 23661
                    жора шаповСан Саныч три часа назад

                      Он выберет тот алгоритм, который заложил на этот случай человек (IT-программист).

                      • 912 872
                        Сан Санычжора шапов три часа назад

                          Не обязательно.

                          1. Программист создает программу, которая способна обучаться. Пока она еще ничего не умеет.
                          2. Программист обучает программу с помощью методов машинного обучения. Это могут быть нейросети или генетические алгоритмы.
                          3. После обучения программа приобретает искусственный интеллект. На этом этапе программа сама становится искусственным интеллектом.

                          Т.е. на этапе №3 ИИ может работать уже без IT-программистa (человека).

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                        • 25451 23661
                          жора шаповСан Саныч два часа назад

                            Я намеренно так Вам написал. Для того , чтобы тереть про ИИ,- надо согласовать определение,- что понимать под “ИИ”.

                            Например, я Вам отвечу, что ИИ станет библиотекой-всезнайкой и сократит время поиска нужного. Т.е. то, что известно человечеству , так как оно эти знания в ИИ и закинуло.
                            Если Вы посмотрите , например , на картины космической тематики и фантазий про это художников, то заметите там все знакомые человеку образы .

                            Так и ИИ.

                            Только ИИ не будет алогичным и эмоциональным, как живой человек.

                          • 912 872
                            Сан Санычжора шапов два часа назад

                              Женечка лучше расскажет по теме. А то мы как абстрактные “эзотерики”, тумана сейчас напустим. Если честно.

                              Но всё равно придётся разбираться в этом ИИ, чем дальше, тем больше. Это знаю точно.

                            • 25451 23661
                              жора шаповСан Саныч два часа назад

                                Я хотел это сказать. Не про Жэку, конечно. Опередили.))
                                А про “разбираться” – как пользоваться отвёрткой не забыли ? )

                      • 3462 2293
                        Voyager три часа назад

                          Учителя Вам Нужны)))
                          https://vk.com/video-168844916_456247316

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                        • 3462 2293
                          Voyager три часа назад

                            Вот разница между информацией и опытом)))))))

                          • 3462 2293
                            Voyager три часа назад

                              Никому Ничего не Нравится пока Находишься в Рамках Навязанного.
                              Выйдешь из Него,Всему Место на Своем Уровне Найдешь!
                              УВИДЕШЬ.

                            • 3462 2293
                              Voyager два часа назад

                                Человеку не Надо Отвлекаться не На Быт не на Получения Информации!
                                Всё Его Внимание и Энергия Должны Направляться На Свое Сознание!
                                Вам Помощь Идёт Везде и Всюду в Специально Навязанной Среде Поиска!
                                А ,вам Хоть Кол на голове теши)))
                                Лентяи!!!вам Скорее “блюдечко с золотой каёмочкой”…
                                Да , Хрен вам Двуногие по Всему Фейсу))))))

                              • 3462 2293
                                Voyager два часа назад

                                  Вам Автоматикой уже всё Заменяют!
                                  Стиралка,Пылесос,Посудомойка, Интернет и пр….Лишь бы,Собой Занялись…А ,вы Блин “занялись”
                                  кто ,чем)))))
                                  Зае..бли вы,Человеков Вселенной!!!

                                • 3462 2293
                                  Voyager два часа назад

                                    Всё Ваше Желание это “делать лишь бы ,ничего не делать”
                                    Что,бы Вас Бестолочей Опять Накрыло Катаклизмом!!!
                                    Но,как История Показывает все Равно Бестолку!!!

                                  • 3462 2293
                                    Voyager два часа назад

                                      Ибо Не Дают эту “учебку” под Названием Земля Снести…А,Достала она по Самое Не Хочу!!!
                                      Типа, Древняя и Эксклюзив)))))

                                    • 3462 2293
                                      Voyager два часа назад

                                        Пользуйтесь Всем и Не Канючте!!!
                                        Вы Ничего Не Придумали! Но,пользуясь Этим, Такими же, и Остаётесь!!! И это Реально Всех Уже Достало!!
                                        Ладно, Как Всегда Проехали)))))))

                                      • 3462 2293
                                        Voyager час назад

                                          Тухлые Заморыши Сидящие в Своем Мирке)))) Ни, По бытовой Жизни ничего не Стоящие ни,в Учениях ничего не Смыслящие! Себя куда то,”припишут”)))
                                          А ,по Факту Стандартное Двуногая Шелупонь!

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