Образование 2030: упразднение школ, учителей, учебников и оценок

Вместе с тем, происходящие сегодня изменения в школах и ВУЗах одобряют далеко не все россияне. Многие противятся нововведениям и считают их вредными. Однако, на что же направлены и к чему ведут все эти реформы? Давайте разбираться вместе. Ответ в полной мере можно получить, ознакомившись с концепцией "Образование 2030". Кстати, хочу выразить благодарность Никите Михалкову, который в выпуске "Над пропастью во лжи" авторской программы "БесогонТВ" уделил большое внимание этой проблеме.

Разговоры о реформировании отечественного образования ведутся уже на протяжении многих лет . Действующая система обучения, доставшаяся в наследство от Советского Союза, в корне не устраивает российских чиновников.

1. Вся новая архитектура системы образования сводится к одному: процессом обучения и самими людьми будет управлять искусственный интеллект. Жизнь преподносится как игра:







Для этого по максимуму вводится цифровизация, обучение сводится к играм. Внедряются такие понятия, как "Игра — это норма", "Игра всё детство", "Человек играющий" — как общественная норма" и т. д. Провозглашается, что жизнь и работа в виртуально-реальных мирах это тоже норма.

2. Оказывается, что существующая сегодня система образования является неэффективной и должна быть ликвидирована. При этом указаны и сроки "оптимизации":







Ненужными и подлежащими упразднению признаны не только общеобразовательные школы и исследовательские университеты, учителя и учебники, оценки по итогам семестров/четвертей и дипломы, но и сам формат текста, как форма коммуникации, к 2035 году должен прекратить своё существование.

По замыслу реформаторов книги и статьи в системе образования больше будут не нужны. Наверное, их заменят яркие и веселые мультяшки, которые в игровой форме доступно передадут знания учащимся — будь то литература, химия или сопромат. Уметь читать тоже будет не обязательно. Теперь этот навык будет не доминирующим.

Поскольку текстовый формат больше не актуален, то и учиться держать ручку и писать тоже не нужно. Всеми гаджетами и процессами можно управлять голосовыми командами. А если и потребуется что-нибудь сохранить в виде букв, то программа сама распознает речь и исправит ошибки.

В концепции 2030 это называется "Новые технологии сенсографики и инфографики" — появление визуального языка.

3. На смену старому традиционному обучению приходит искусственный интеллект и нейронет. Даже азбуке ребенка учить будет компьютерная программа в игровой форме:







Кстати, отечественным "Отраслевым Союзом НейроНет" даже подготовлена "дорожная карта" по внедрению этих технологий в систему образования к 2035 году. Привожу фрагмент плана нейрообразования:







Концепцией "Образование 2030" объявляется когнитивная революция и вводится био-мониторинг (генетическое тестирование) учащихся вместо экзаменов. Более того, прогнозируется продажа элитных генных наборов для детей «Дети на заказ».

Био и нанотехнологии превращают электронные устройства в части тела, а само тело человека становится интерфейсом для взаимодействия с цифровой средой. Появляются люди «гибриды», которых будут обучать через быструю загрузку знаний в искусственную часть личности.







Отсюда следуют и виртуальные наставники, и приоритет дистанционного обучения:







Однако авторы этой концепции осознают, что у них есть и противники. Это в первую очередь учителя, профессорско-преподавательский корпус и родителей консервативных взглядов. А также представители официальных конфессий и так называемые "лишние люди" — жертвы прогресса.







В начале статьи я написал, что отечественные реформаторы образования в своих действиях равняются на Запад. Действительно, если мы посмотрим, на основании каких же документов создавалась концепция "Образование 2030", то увидим, что все источники — иностранные.







Друзья, я поделился лишь наиболее главными, на мой взгляд, тезисами. Для полноты картины рекомендую лично ознакомиться с этим проектом. Информации много, документ большой — 212 страниц. Полную версию можете найти в сети по запросу "будущее образования глобальная повестка". Буду рад, если поделитесь своим мнением.

ПО-ЖИВОМУ



***

.