Образование 2030: упразднение школ, учителей, учебников и оценок
Разговоры о реформировании отечественного образования ведутся уже на протяжении многих лет. Действующая система обучения, доставшаяся в наследство от Советского Союза, в корне не устраивает российских чиновников.
После развала СССР, в качестве эталона реформаторы выбрали западную модель, ровняясь на которую, уничтожают пережитки советского прошлого. Основную идею озвучил глава Сбербанка Герман Греф, который и курирует этот проект:
Вся модель образования — от детских садов до ВУЗов — должна быть изменена.
Вместе с тем, происходящие сегодня изменения в школах и ВУЗах одобряют далеко не все россияне. Многие противятся нововведениям и считают их вредными. Однако, на что же направлены и к чему ведут все эти реформы? Давайте разбираться вместе.
Ответ в полной мере можно получить, ознакомившись с концепцией "Образование 2030". Кстати, хочу выразить благодарность Никите Михалкову, который в выпуске "Над пропастью во лжи" авторской программы "БесогонТВ" уделил большое внимание этой проблеме.
Пересказывать весь документ не буду, остановлюсь лишь на наиболее важных аспектах.
1. Вся новая архитектура системы образования сводится к одному: процессом обучения и самими людьми будет управлять искусственный интеллект. Жизнь преподносится как игра:
Для этого по максимуму вводится цифровизация, обучение сводится к играм. Внедряются такие понятия, как "Игра — это норма", "Игра всё детство", "Человек играющий" — как общественная норма" и т. д. Провозглашается, что жизнь и работа в виртуально-реальных мирах это тоже норма.
2. Оказывается, что существующая сегодня система образования является неэффективной и должна быть ликвидирована. При этом указаны и сроки "оптимизации":
Ненужными и подлежащими упразднению признаны не только общеобразовательные школы и исследовательские университеты, учителя и учебники, оценки по итогам семестров/четвертей и дипломы, но и сам формат текста, как форма коммуникации, к 2035 году должен прекратить своё существование.
По замыслу реформаторов книги и статьи в системе образования больше будут не нужны. Наверное, их заменят яркие и веселые мультяшки, которые в игровой форме доступно передадут знания учащимся — будь то литература, химия или сопромат. Уметь читать тоже будет не обязательно. Теперь этот навык будет не доминирующим.
Поскольку текстовый формат больше не актуален, то и учиться держать ручку и писать тоже не нужно. Всеми гаджетами и процессами можно управлять голосовыми командами. А если и потребуется что-нибудь сохранить в виде букв, то программа сама распознает речь и исправит ошибки.
В концепции 2030 это называется "Новые технологии сенсографики и инфографики" — появление визуального языка.
3. На смену старому традиционному обучению приходит искусственный интеллект и нейронет. Даже азбуке ребенка учить будет компьютерная программа в игровой форме:
Кстати, отечественным "Отраслевым Союзом НейроНет" даже подготовлена "дорожная карта" по внедрению этих технологий в систему образования к 2035 году. Привожу фрагмент плана нейрообразования:
Концепцией "Образование 2030" объявляется когнитивная революция и вводится био-мониторинг (генетическое тестирование) учащихся вместо экзаменов. Более того, прогнозируется продажа элитных генных наборов для детей «Дети на заказ».
Био и нанотехнологии превращают электронные устройства в части тела, а само тело человека становится интерфейсом для взаимодействия с цифровой средой. Появляются люди «гибриды», которых будут обучать через быструю загрузку знаний в искусственную часть личности.
Отсюда следуют и виртуальные наставники, и приоритет дистанционного обучения:
Однако авторы этой концепции осознают, что у них есть и противники. Это в первую очередь учителя, профессорско-преподавательский корпус и родителей консервативных взглядов. А также представители официальных конфессий и так называемые "лишние люди" — жертвы прогресса.
В начале статьи я написал, что отечественные реформаторы образования в своих действиях равняются на Запад. Действительно, если мы посмотрим, на основании каких же документов создавалась концепция "Образование 2030", то увидим, что все источники — иностранные.
Друзья, я поделился лишь наиболее главными, на мой взгляд, тезисами. Для полноты картины рекомендую лично ознакомиться с этим проектом. Информации много, документ большой — 212 страниц. Полную версию можете найти в сети по запросу "будущее образования глобальная повестка". Буду рад, если поделитесь своим мнением.
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Источник.
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“Если хочешь уничтожить страну, воспитай её детей!”
Причём здесь чиновники, которых не устраивает “Действующая система обучения, доставшаяся в наследство от Советского Союза” Надо восстанавливать это наследство, а не рушить. А чиновников поменять на тех кто понимает что лучше. Два мальчика из школы где училась моя дочь (малый город у нас) в 94 году поехали поучится в штаты (язык хорошо знали) и быстро вернулись – говорят мы тут (дома) не сдадим экзамены с ТЕМ образованием. Один поступил в МГИМО, второй в ИНяз, а дочь теперь – зав каф русск языка за границей. Без единого намёка на блат (параллельно с питерским универом – колледж, стажировки, аспирантуры, диссер по социологии в институте который там). Такое было образование ещё в 90-х! А сейчас – горе – никаких занятий в детсадах, когда дети – как губка всё впитывают и учатся с удовольствием. Надо всю систему восстанавливать.
Кому и зачем ?
Ты шо тупой дэбилл Б ?
Свали отседа свинья клоунская с амерским флагом.
Здесь люди о своей стране говорят.
?? Надеюсь , Вы вернётесь в себя.
Никогда уже этого не случиться.
Был хоть чужим, но взрослым,теперь уменьшился стал малышом,следующий этап сперматозоид…
Пусть Чужой мне простит, но у Вас получилось ужасно смешно!
Он не чужой,он малыш))
Впал в детство. Крайне неудачный ник, особенно на фоне его брутальных высказываний. Если бы я была такая злая, какой иногда кажусь, я бы нашла в этом много весёлого, но умолкаю.
просто хотел понравиться
Зачем противопоставлять старое и новое. Можно дополнить старое образование новыми методами. Уже писала, что сейчас важно делать упор не на запоминание всё возрастающей информации, а на понимание и сообразительность, на умение думать и анализировать. Эти гаджеты можно сделать подручным справочным средством, а не подменять их наличием содержание образования.
Гаджеты – только инструменты, но не цель образования. Какие, …, игры? Это не игра, это тяжёлый труд ребёнка, учителя и родителя. Новый подход – такая глупость… И вместо того, чтобы облегчить детям запоминание и работу с фактическим и справочным материалом, для чего и нужна вся эта новая техника, придумывают мультики, игры и тренажёры. Всё это должно только дополнять учебный процесс, а они хотят его подменить игрушками? вот же чушь!
Если человек перестанет изучать словесность, читать, писать, работать со словом, он неминуемо расчеловечится, он перестанет мыслить и упадёт на уровень ниже обезьяны, потому что обезьяна может жить в дикой среде, а тот инфантил, которого хотят воспитать играми и мультиками, не сможет и ложку ко рту сам поднести, образно выражаясь. Это будет вырождение, причём очень быстрое, в течение 1-2 поколений, потому что уже первое поколение без нормальной устной и письменной речи не сможет решать творческие задачи, постоянно встающие перед человечеством. Да, мы мыслим образами, которые выражаем словами и другими знаками. Если человек не сможет выразить свои мысли, не владея человеческим языком, он утратит возможность влиять на события, творить, созидать, объединяться. Ключевое слово – объединяться! Людей пытаются разъединить! Чтобы они пропали по-одиночке. Вот же ж какая гадость! Вместо того, чтобы усовершенствовать образование теми же средствами, его этими средствами уничтожают.
Именно так.
Людей кто то умышленно приучает не думать.
Только Ленин, Сталин, капитализм, социализм. Назад в СССР ?
Как будто нельзя создать лучшее и не похожее.
Противно смотреть на такую толпу.
Вот и я жду от будущего лучшего, чем было создано ранее. С учётом ошибок.
Вам его уже объявили в этой программе,это кстати Путиным объявленная программа стратегического развития,один из её разработчиков Абызов даже женился в апреле не выходя из СИЗО ,проворовался ну обычное дело.Что то ещё непонятно?
Да всё понятно: я жду лучшего, а Вы – нет. Обычно, чего ждёшь, того и дождёшься. У нас с Вами, наверное, разное будущее?
Ждите конечно,вы же подельница,но вам это мало поможет, вангую.
Я подельница – вот и жду. А Вы бездельник, Вам ждать нечего.
А кто сказал что есть угроза речи и слову и языку?
Наоборот мин. билингвы и это УЖЕ реальность например в Германии.
В Армении.
У ЭТИХ детей преимущества и мозг совершеннее и работает ИНАЧЕ.
Поэтому ТАДЖИКИ которые знают мин ТРИ языка уделают русских в России.
Поэтому нет угрозы слову и речи а есть угроза тем кто развиваться в НОВЫЙ уровень не хочет или не может.
И тут как обычно старопёрды это ТОРМОЗ.
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А судьи кто? – За древностию лет
К свободной жизни их вражда непримирима,
Сужденья черпают из забыты́х газет
Времен БРОВАСТОГО и поДАренья Крыма;
Всегда готовые к журьбе,
Поют всё песнь одну и ту же,
Не замечая об себе:
Что старее, то хуже.
Некогда рассуждать. Может, позже. Неоднозначно всё.