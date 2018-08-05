Что случилось с министром Васильевой: её запугали или купили?
09:20. 5 августа 2018 Просмотров - 99 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Демонтаж традиционного российского образования происходит с калейдоскопической скоростью.
Министерство просвещения фактически превратилось в придаток Высшей школы экономики, «эксперты-модернизаторы» которой, не боясь ни Бога, ни народных протестов, внедряют толпо-элитарную кастовую систему обучения в российских школах.
Мы уже рассказывали о векторе Исака Фрумина из ВШЭ и планах главы Сбербанка Германа Грефа, которые взялась усердно исполнять министр Ольга Васильева, сохранившая кресло благодаря своей лояльности.
Теперь же по русской школе бьет ведомство, которое, казалось бы, должно находить и наказывать виновных в ее развале, ведь плоды диверсий трансгуманистов—инноваторов очевидны каждому.
Речь идет о Рособрнадзоре – замглавы ведомства в знакомом стиле прикрывает дебилизацию школьников цифровизацией, универсализацией компетенций и т.д.
На пару с «отцом ЕГЭ» Виктором Болотовым (работает в ВШЭ под началом титулованного содомита Фрумина ) Рособрнадзор выступил за скорейшую отмену пятибалльной школы оценки знаний в школах и вузах.
«Пятибалльная система – позавчерашний день. Ее безусловно надо менять. И ЕГЭ, и ОГЭ – не пятибалльные системы, основанные на «вычитании» – чем больше отступил от канона, тем ниже отметка, – они накопительные.
Мы в свое время делали работы по переходу на многобалльные системы. Был большой проект по 12-балльной системе.
Стобалльная в школе не пойдет, потому что отличать 55 от 57 учителю без специальных психометрических процедур нереально.
В школе на самом деле сейчас четырехбалльная система – кол никому не ставят. При этом учитель ставит три с плюсом, четыре с минусом. Надо легализовать эти плюсы и минусы», – слово в слово повторил Болотов методичку своего соратника-реформатора из Департамента образования Москвы Исаака Калины.
По мнению замглавы Рособрнадзора Анзора Музаева, для введения таких изменений необходимо повышать квалификацию учителей, чтобы выстроить всероссийскую систему оценки качества. Болотов тут же поддержал коллегу: оказывается, любой серьезный учитель должен оценивать не знания, а «компетенции» ученика.
Далее «отец ЕГЭ» продемонстрировал, что прекрасно вызубрил методичку от «уважаемых западных партнеров», а именно – от Национальной ассоциации образования (NEA, США).
Открываем их брошюру под названием «Подготовка студентов 21 века к глобальному обществу» и видим, что она представляет собой пособие для обучения молодежи и педагогов «четырем С»: creativity, critical thinking, collaboration, communication.
Судя по всему, Болотов с подручными творчески перевел данную работу на русский язык и начал активно внедрять мысли ее заказчиков – транснациональных капиталистов – в отечественной образовательной системе (за это, видимо, государство и выделяет миллиарды рублей на ВШЭ и разработку ее образовательных программ)
«Мы выходим на популярные сегодня 4 «К»: креативность, критическое мышление, кооперация, коммуникация. Это навыки XXI века, которые активно обсуждает бизнес. Провели опросы, чего не хватает выпускникам высшей школы. Бизнес говорит: «Неумение работать в командах!»», – заключил Болотов.
Выходит так: иностранный бизнес говорит – Болотов, Фрумин, Кузьминов и прочая ВШЭ выполняет, а подконтрольное им министерство просвещения—оформляет эти требования в виде приказов и методичек.
Между прочим, в Москве г-н Калина прочувствовал конъюнктуру раньше своих коллег. Он начал продвигать многобалльную систему оценки в столичных школах через молодых и креативных директоров-бизнесменов «новой волны» еще в 2015 году. Тогда подопытных школ было всего пять, а год спустя – уже 36.
Оставим риторические вопросы вроде «с какого перепугу контролирующий орган в лице Рособрнадзора диктует педагогам, как им оценивать учеников?» – понятно, что все лоббисты ликвидации русской школы давно действуют в одной упряжке.
Нас беспокоит, прежде всего, будущее российского образования, его ближайшие перспективы.
О том, к чему приведет упразднение пятибалльной шкалы оценки и прочие «инновации» глобализаторов, «Катюше» рассказал председатель Гражданского комитета возрождения образования и науки, вице-президент РАЕН, академик Георгий Фурсей:
«На протяжении многих поколений пятибалльная система оценки знаний входила в наше сознание – как критерий понимания, чего человек достиг в обучении (прим. ред.: Данная система оценивания знаний была закреплена Министерством народного просвещения для гражданских учебных заведений в 1837 году. После революции 1917 года балльную систему полностью отменили, а восстановили только в 1935 году постановлением ЦК ВКП(б) по личной инициативе И. Сталина).
Раньше в дневниках часто писали слова вместо цифр: «отлично», «хорошо», «неудовлетворительно», «плохо» и «ужасно, очень плохо». Эти оценки оберегали ученика и его родителей, давали сигнал старшим – понимание того, как развивается человек.
Например, чтобы получить «пять» за диктант, сочинение или изложение, в нем можно было сделать не более одной синтаксической ошибки. «Тройка» – это был уже серьезный повод, чтобы задуматься о своей успеваемости. А «двойка» требовала повторения всего пройденного материала, с такой оценкой просто нельзя переходить на следующий уровень, в старший класс.
В советское время нас всех так обучали – и до 95% школьников успешно выдерживали все 11 классов. А если кто-то ни в какую не хотел учиться, это рассматривалось как трагедия для всего коллектива школы.
Теперь же нам просто предлагают выбросить важнейший элемент – оценку полученных знаний, заменить его на туманные баллы – чтобы вообще не понятно было, как человек развивается и усваивает пройденное.
Предлагается якобы не травмировать психику плохо успевающих детей «двойками» и «тройками», но на самом деле перемены приведут к полному хаосу. Как и еще одна идущая рядом пагубная идея реформаторов – обучение профессии с пеленок (персональные карьерные траектории).
Человеку на раннем этапе необходимы общие фундаментальные знания о мире, чтобы сформировать мировоззрение. Задача родителей, школы и, в конечном счете, самого ученика – определить свое призвание. Недопустимо в юные годы замыкать кругозор на какой-то одной области!
Есть масса примеров, когда технари становились потом художниками и поэтами, или даже священниками. Нам же пытаются внедрить программу создания биороботов, компетентных только в какой-то прикладной деятельности. По-моему, это самое настоящее преступление.
А самое главное – многолетняя практика уже дала ответ на результат внедрения ЕГЭ и прочих «инноваций». Ко мне в вуз приходят абитуриенты, которых после школьного образования невозможно чему-либо научить.
Мы движемся по неправильному пути – и этот тупик, этот ничтожный результат образовательных реформ виден прямо сейчас.
Самое мерзкое в обосновании этих горе-реформаторов – задачи, которые они ставят. Теперь вот говорят: к 2025-2030 гг. Россия должна войти в пятерку лучших стран по образованию. Хотя эти же деятели уродовали его на протяжении 25 лет, они собственноручно все испортили и должны сейчас нести за это ответственность!
Но нет, они не только не отвечают за произошедший развал, но и продолжают свое дело, вешая нам лапшу на уши. Это же полный абсурд!
Никто не отрицает технический прогресс и рост возможностей разумного человека, основанными на высокой морали и нравственности. На этом базировались достижения советского образования, признанного многими международными экспертами лучшим в мире.
Основным предметом анализа администрации президента Кеннеди был вопрос: как Россия при неразвитом обществе потребления и замкнутой экономической системе смогла совершить опережающий рывок в космосе, в вооружении?
И ответ был один – это было достигнуто благодаря фундаментальному и всеобщему образованию. Вот что у нас сейчас хотят уничтожить.
Когда Греф и другие говорят о том, что нам надо отказаться от любых оценок и экзаменов – я не думаю, что это просто глупость. Они прекрасно знают, к чему это в итоге приведет. Я абсолютно убежден, что это – намеренная диверсия, уничтожение интеллектуального потенциала России. Это страшнее открытой войны.
Вместо того, чтобы стремиться к благу для всех, лететь к звездам, ставится задача сокращения населения на Земле, потому что знаний и ресурсов якобы на всех не хватит. Сознательно строится общество рабов и господ (элиты), аналогов которого еще не было – это классическая неомальтузианская идея «золотого миллиарда».
Увы, строители этой глобальной пирамиды прорвались во власть в России. И у меня нет надежды, что они внезапно остановятся и покаются в своих действиях.
Могу только посоветовать им перечитать роман Федора Достоевского «Бесы». Там они найдут непосредственное точное описания самих себя, своей деятельности и ее последствий.
Надеюсь, им не хватит дерзости заявить, что Достоевский был недалеким человеком и мыслителем. Может быть, тогда им хотя бы на минуту станет стыдно…».
РИА Катюша
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Источник: ss69100.livejournal.com