Что случилось с министром Васильевой: её запугали или купили?

Демонтаж традиционного российского образования происходит с калейдоскопической скоростью.



Министерство просвещения фактически превратилось в придаток Высшей школы экономики, «эксперты-модернизаторы» которой, не боясь ни Бога, ни народных протестов, внедряют толпо-элитарную кастовую систему обучения в российских школах.



Мы уже рассказывали о

из ВШЭ и

Грефа, которые взялась усердно исполнять министр Ольга Васильева, сохранившая кресло благодаря своей лояльности.



Теперь же по русской школе бьет ведомство, которое, казалось бы, должно находить и наказывать виновных в ее развале, ведь плоды диверсий трансгуманистов—инноваторов очевидны каждому.



Речь идет о Рособрнадзоре – замглавы ведомства в знакомом стиле прикрывает дебилизацию школьников цифровизацией, универсализацией компетенций и т.д.

На пару с «отцом ЕГЭ» Виктором Болотовым (работает в ВШЭ под началом титулованного

) Рособрнадзор выступил за скорейшую отмену пятибалльной школы оценки знаний в школах и вузах.

– слово в слово повторил Болотов методичку своего соратника-реформатора из Департамента образования Москвы

По мнению замглавы Рособрнадзора Анзора Музаева, для введения таких изменений необходимо повышать квалификацию учителей, чтобы выстроить всероссийскую систему оценки качества. Болотов тут же поддержал коллегу: оказывается, любой серьезный учитель должен оценивать не знания, а «компетенции» ученика.



Далее «отец ЕГЭ» продемонстрировал, что прекрасно вызубрил методичку от «уважаемых западных партнеров», а именно – от Национальной ассоциации образования (NEA, США).



Открываем их

под названием «Подготовка студентов 21 века к глобальному обществу» и видим, что она представляет собой пособие для обучения молодежи и педагогов «четырем С»: creativity, critical thinking, collaboration, communication.



Судя по всему, Болотов с подручными творчески перевел данную работу на русский язык и начал активно внедрять мысли ее заказчиков – транснациональных капиталистов – в отечественной образовательной системе (за это, видимо, государство и выделяет миллиарды рублей на ВШЭ и разработку ее образовательных программ)

– заключил Болотов.

Выходит так: иностранный бизнес говорит – Болотов, Фрумин, Кузьминов и прочая ВШЭ выполняет, а подконтрольное им министерство просвещения—оформляет эти требования в виде приказов и методичек.



Между прочим, в Москве г-н Калина прочувствовал конъюнктуру раньше своих коллег. Он начал продвигать многобалльную систему оценки в столичных школах через молодых и креативных директоров-бизнесменов «новой волны»

Тогда подопытных школ было всего пять, а год спустя –

Оставим риторические вопросы вроде «с какого перепугу контролирующий орган в лице Рособрнадзора диктует педагогам, как им оценивать учеников?» – понятно, что все лоббисты ликвидации русской школы давно действуют в одной упряжке.



Нас беспокоит, прежде всего, будущее российского образования, его ближайшие перспективы.



О том, к чему приведет упразднение пятибалльной шкалы оценки и прочие «инновации» глобализаторов, «Катюше» рассказал председатель Гражданского комитета возрождения образования и науки, вице-президент РАЕН, академик Георгий Фурсей:

РИА Катюша

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Источник: ss69100.livejournal.com