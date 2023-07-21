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Расстановка сил в мировой экономике после начала СВО

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В студии​ доктор экономических наук Дмитрий Голубков.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=KqOfjQhzIQE
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