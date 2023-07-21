И спорт, и праздник. Документальный фильм (1977)
Фильм рассказывает о некоторых национальных видах спорта: литовской игре – рипке (ритинис), русской игре в городки, традиционных спортивных состязаниях на празднике Солнца на Камчатке и на празднике чабанов в Дагестане.
#ДокументальныйФильм
ТО Экран 1977
Автор сценария – Ю. Лукашин
Автор сценария – О. Новопокровский
Режиссер – Сергей Толкачев
Оператор – Рудольф Русанович
Оператор – Игорь Ковригин
#спорт #рипке
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