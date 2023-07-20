Погиб Игорь Александров
На фронте в районе Артемовска в бою погиб Игорь Александр, известный в сети как "Левобород" или "Бород".
Игорь придерживался коммунистических взглядов и не остался в стороне после начала войны с нацизмом на Украине.
Еще в прошлом году он пошел на фронт, где и воевал до самого конца, погибнув защищая Артемовск. Себе и своим взглядам он не изменил.
Погиб Игорь Александров
Вот так, ребята. Сбылось то, чего все мы боялись. Нет больше нашего Игоря. Нет Борода.
Он погиб на войне, погиб в бою на передовой, как погибает мужчина и воин. Убит по вине всех, кто допустил эту войну и заставил простых ребят умирать.
Игорь знал, на что шел, когда отправился на войну. Не по своему выбору, но он взял в руки оружие, считая правильным быть вместе с другими простыми мужиками, вынужденными таскать горящие каштаны из чужого огня. Он всегда был против фашизма, любого фашизма. На фронте он всегда доносил до сослуживцев понимание сути вещей. Как в мирное время, так и в военное Игорь оставался верным, храбрым и добрым человеком.
Его дела на фронте и в нашей мирной жизни достойны одного лишь уважения. Это был настоящий друг, товарищ, коммунист и просто очень хороший парень. Большой добрый великан, шагавший по земле и даривший радость всем вокруг. В его присутствии и даже просто при общении в сети мы будто грелись о его теплоту – настолько позитивным и веселым был наш Бород.
Конечно, гибель друга – для всех жожеков большое горе. Но надо это горе пережить и делать общее дело. Игорь был настоящим фонтаном оптимизма и жизнелюбия, он готов был на все ради блага людей. Не дело будет стенать и рвать волосы, накручивая в себе истерику, чтобы ощутить некое ложное облегчение от крика в пустоту.
Для нас ничего не изменилось – ни в идеологии, ни в деятельности. Уходя, Игорь оставил нам свой канал, который ещё при нём стал как коммунальная квартира. Пусть ютуб закроют хоть завтра, но пока это завтра не настанет, канал "Бород" продолжит свою работу.
Мы продолжим помогать всем, кто нуждается в нашей помощи. В память об Игоре.
А сам Игорь… он не ушел в никуда. Он стал более могущественным, чем мы можем представить. И сам бы Игорь оценил такую шутку с отсылкой к "Звездным войнам".
Тех, кто непременно начнет глумиться и плясать на костях, мы запомним. Трупоеды и стервятники всегда кружат, выискивая павших воинов. Запомним и не забудем.
Мы же, друзья, можем погоревать, но не станем раскисать и опускать руки. Игорь бы не одобрил.
Прощай, родной. Сделаем все, чтоб не подвести тебя.
https://t.me/rebel_jack_review/12385 – цинк
Для левого движения это ощутимая потеря.
Мир праху.