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«Найти методы уничтожения славян»: неизвестная речь Гитлера / Егор Яковлев

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«Моя миссия, если я добьюсь успеха, заключается в том, чтобы уничтожить славянство», – говорил Адольф Гитлер в разговоре с Михаем Антонеску 27 ноября 1941 года. Какой материал из румынских архивов стал еще одним доказательством намерений Третьего рейха и чем интересна судьба этого документа ?
#цифроваяистория #егоряковлев #гитлер #великаяотечественнаявойна

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=gJcoQMs5ujQ
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 11199 8555
    чужой 20 июля 17:50

      Уничтожение хохлов достигло своего аппупея.
      Пора США прекращать вооружать хохлов для войны с русскими. Украина уже пришла в полную негодность, и самостоятельно жить она уже не может. При дальнейшем финансировании похода хохлов в Европпу, Россия может это не взять себе. И пойдут хохлы всей толпой в Польше на уборку клубники распостронять свои генитальные болезни . Хватит уже дразнить хоъхлов. Наигрались, пора и меру знать.

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