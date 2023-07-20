«Найти методы уничтожения славян»: неизвестная речь Гитлера / Егор Яковлев
«Моя миссия, если я добьюсь успеха, заключается в том, чтобы уничтожить славянство», – говорил Адольф Гитлер в разговоре с Михаем Антонеску 27 ноября 1941 года. Какой материал из румынских архивов стал еще одним доказательством намерений Третьего рейха и чем интересна судьба этого документа ?
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Уничтожение хохлов достигло своего аппупея.
Пора США прекращать вооружать хохлов для войны с русскими. Украина уже пришла в полную негодность, и самостоятельно жить она уже не может. При дальнейшем финансировании похода хохлов в Европпу, Россия может это не взять себе. И пойдут хохлы всей толпой в Польше на уборку клубники распостронять свои генитальные болезни . Хватит уже дразнить хоъхлов. Наигрались, пора и меру знать.