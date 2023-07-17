Теракт на Крымском мосту. Устранение повреждений

1. Поезда в Крым успешно запустили. Железнодорожное сообщение продолжается. Так что снабжение Крыма в целом не пострадает. А вот для туристов из-за блокировки автомобильного моста будут проблемы. Для пассажиров автобусных маршрутов запустят дополнительные электропоезда. Паромы пока перевозят пассажиров.С машинами напряг. Путин сегодня дал ряд распоряжений по реорганизации автомобильного движения на Крымском направлении. Из Керчи в Анапу запускают 2 дополнительных поезда. Еще ряд доп.поездов в проработке.

2. Керченская паромная переправа возобновила утром свою работу. Грузовые фуры теперь направляют в Крым через Сухопутный коридор.

Власти Херсонской области сегодня отчитались, что на ключевых дорогах положили 98% асфальта.

3. Отвечать за восстановление Крымского моста будет Хуснуллин. Он же занимался этим в прошлый раз. Отработал хорошо, с опережением графика. Понятное дело, что восстановят и сейчас. Власти Крыма заявляют, что ремонт займет 1 месяц с хвостиком. То есть до конца лета управится должны. Хуснуллин вечером доложит Путину о повреждениях моста и планах по его восстановлению. Так что к концу дня ясности станет больше.

4. Осуществленный теракт само собой ставит под вопрос систему организации охраны Крымского моста от атак с моря. Тут налицо чьи-то недоработки в вопросах обеспечения безопасноти важного инфраструктурного объекта. Уверен, что должны сделать выводы. У нас в Севастополе после первых атак морских беспилотников систему борьбы с ними серьезно прокачали и все последующие атаки военно-морской базы успешно отражали (одну из них буквально на днях).

5. Что главное, опоры моста существенных повреждений не получили. Снова речь идет о ремонте/замене пролета/пролетов. Это гораздо легче сделать, чем если бы пострадали опоры.