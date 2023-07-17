Главная » Невероятное в мире, Политика

Теракт на Крымском мосту. Устранение повреждений

44 0

Теракт на Крымском мосту. Устранение повреждений
1. Поезда в Крым успешно запустили. Железнодорожное сообщение продолжается. Так что снабжение Крыма в целом не пострадает. А вот для туристов из-за блокировки автомобильного моста будут проблемы. Для пассажиров автобусных маршрутов запустят дополнительные электропоезда. Паромы пока перевозят пассажиров.С машинами напряг. Путин сегодня дал ряд распоряжений по реорганизации автомобильного движения на Крымском направлении. Из Керчи в Анапу запускают 2 дополнительных поезда. Еще ряд доп.поездов в проработке.

2. Керченская паромная переправа возобновила утром свою работу. Грузовые фуры теперь направляют в Крым через Сухопутный коридор.
Власти Херсонской области сегодня отчитались, что на ключевых дорогах положили 98% асфальта.

3. Отвечать за восстановление Крымского моста будет Хуснуллин. Он же занимался этим в прошлый раз. Отработал хорошо, с опережением графика. Понятное дело, что восстановят и сейчас. Власти Крыма заявляют, что ремонт займет 1 месяц с хвостиком. То есть до конца лета управится должны. Хуснуллин вечером доложит Путину о повреждениях моста и планах по его восстановлению. Так что к концу дня ясности станет больше.

4. Осуществленный теракт само собой ставит под вопрос систему организации охраны Крымского моста от атак с моря. Тут налицо чьи-то недоработки в вопросах обеспечения безопасноти важного инфраструктурного объекта. Уверен, что должны сделать выводы. У нас в Севастополе после первых атак морских беспилотников систему борьбы с ними серьезно прокачали и все последующие атаки военно-морской базы успешно отражали (одну из них буквально на днях).

5. Что главное, опоры моста существенных повреждений не получили. Снова речь идет о ремонте/замене пролета/пролетов. Это гораздо легче сделать, чем если бы пострадали опоры.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8497484.html
Метки: инфраструктура, крым, Крымский мост, Россия, терроризм, Украина
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 14 января 2020
Новости Украины и Новороссии 13 декабря 2015
Сводки от Ополчения Новороссии на 25 марта 2015
Новости Украины и Новороссии 29 ноября 2015
Метастазы Мексиканского залива. Часть 14-8

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru