Часть 27. Расстрел царской семьи. Причины и предпосылки/ Дмитрий Пучков и Егор Яковлев
В очередной серии «Настоящей игры престолов» Егор Яковлев рассказывает о причинах и предпосылках трагических событий, произошедших в доме Ипатьева в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. Видео вышло на площадках Дмитрия Пучкова в 2018-м году. В связи с ростом аудитории и сохранившейся актуальностью темы публикуем его на нашем канале.
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