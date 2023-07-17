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Часть 27. Расстрел царской семьи. Причины и предпосылки/ Дмитрий Пучков и Егор Яковлев

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В очередной серии «Настоящей игры престолов» Егор Яковлев рассказывает о причинах и предпосылках трагических событий, произошедших в доме Ипатьева в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. Видео вышло на площадках Дмитрия Пучкова в 2018-м году. В связи с ростом аудитории и сохранившейся актуальностью темы публикуем его на нашем канале.
#цифроваяистория #егоряковлев #дмитрийпучков #настоящаяиграпрестолов #романовы

Экскурсии с экспертами «Цифровой истории»: https://vk.com/egortrip

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=tKtbVPJNnuw
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