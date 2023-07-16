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Смогли и без немцев: встречайте новый электропоезд «ВОСТОК»

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На этой неделе представлен новый российский электропоезд «Восток», ставший развитием знаменитой «Ласточки» и живым свидетельством того, что российская промышленность вполне способна справляться со сложными задачами без помощи немцев. О судьбе очень важного для страны проекта, новых разработках и новой истории подвига недели расскажем как обычно после краткой сводки позитивных новостей.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=lGC5ZARxgEM
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