Главная » Вооруженные силы, Невероятное в мире, Новости Украины и Новороссии

Марьинка. Июль 2023

47 0


Марьинка. Июль 2023 года. Как и ранее, позиционные бои продолжаются в западной части города.











Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8494801.html
Метки: война на украине, ДНР, донецкая народная республика, марьинка, Украина, фотографии
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 16 июля 2023 г.)
Новости Украины и Новороссии 02 июля 2018
Сводки от ополчения Новороссии 03 июля 2015
Новости с Украины и Новороссии за сегодня 19 июля 2015
Новости Украины и Новороссии 20 июля 2016

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru