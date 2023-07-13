Время платить за газ: США забирает заводы Европы себе
США лишает Европу Газа. Заводы ЕС уходят в Америку. Геоэнергетика Инфо. Европа стала полностью зависимой от поставок энергоресурсов из США после отказа от российского газа. Европа и Китай конкурируют за поставки газа из США. Европа забирает газ у Азии, усиливая энергетический кризис. Глядя на энергокризис в Европе, американские власти и корпорации радостно потирают ладони, предвкушая горы прибыли и падение своего главного промышленного конкурента.
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