Главная » Видео, История

Нацисты на востоке. Взгляд психолога/Елена Серпионова и Ксения Чепикова

42 0

Елена Серпионова и Ксения Чепикова рассматривают поведение и действия нацистов на оккупированных территориях с точки зрения психологической науки.
#цифроваяистория #егоряковлев #ксениячепиковаци #еленасерпионоваци #великаяотечественнаявойна

Проект «Предъявите документы»
Желающих принять участие в волонтерском проекте по переводу документов просим заполнить анкету и отправить Ксении Чепиковой https://vk.com/kseniachepikova
Анкета: https://disk.yandex.ru/i/6DC29FUyoudKSA

Документальный фильм «Я и другие»: https://www.youtube.com/watch?v=_LYe58b-3HM
Текстовые материалы от Елены Серпионовой: https://drive.google.com/drive/folders/1uMh3irw30zmSWezpsuleCVOS7bPTYN8V?usp=sharing

Экскурсии с экспертами «Цифровой истории»: https://vk.com/egortrip

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=rMkFYRdLAhQ
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Бэкграунд, выпуск-299 за 30 марта 2013
Сводки от Ополчения Новороссии на 31 марта 2015
109068
ПРОЦЕССЫ, которые нам нужно ЗНАТЬ
Бэкграунд, выпуск-308 за 15 июня 2013

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru