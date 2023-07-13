Нацисты на востоке. Взгляд психолога/Елена Серпионова и Ксения Чепикова
Елена Серпионова и Ксения Чепикова рассматривают поведение и действия нацистов на оккупированных территориях с точки зрения психологической науки.
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Проект «Предъявите документы»
Желающих принять участие в волонтерском проекте по переводу документов просим заполнить анкету и отправить Ксении Чепиковой https://vk.com/kseniachepikova
Анкета: https://disk.yandex.ru/i/6DC29FUyoudKSA
Документальный фильм «Я и другие»: https://www.youtube.com/watch?v=_LYe58b-3HM
Текстовые материалы от Елены Серпионовой: https://drive.google.com/drive/folders/1uMh3irw30zmSWezpsuleCVOS7bPTYN8V?usp=sharing
Экскурсии с экспертами «Цифровой истории»: https://vk.com/egortrip