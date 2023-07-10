Главная ошибка Наполеона. Россия глазами великого француза/ Борис Кипнис
На фестивале «Цифровая история» Борис Кипнис рассказал о главной, по его мнению, ошибке Наполеона, и о том, смог ли великий француз понять, кто такие русские и чего от них ожидать.
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и наполеон и гитлер и сегодняшние ЦРУ+МИ6+Мосад и БНД все надеялись,что пятая колона сильна и поможет одержать победу.Но на деле все оказывалось не так.