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Главная ошибка Наполеона. Россия глазами великого француза/ Борис Кипнис

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На фестивале «Цифровая история» Борис Кипнис рассказал о главной, по его мнению, ошибке Наполеона, и о том, смог ли великий француз понять, кто такие русские и чего от них ожидать.
#цифроваяистория #егоряковлев #фестивальци #борискипнисци #наполеон

Экскурсии с экспертами «Цифровой истории»: https://vk.com/egortrip

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=kJcvr693bjI
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 29939 25393
    марина три часа назад

      и наполеон и гитлер и сегодняшние ЦРУ+МИ6+Мосад и БНД все надеялись,что пятая колона сильна и поможет одержать победу.Но на деле все оказывалось не так.

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