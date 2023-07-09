Великое Княжество Литовское, Русское и Жемойтийское. Саммит НАТО в Вильнюсе.
Саммит НАТО в Вильнюсе является поводом вспомнить о том, как США устранили законно избранного президента Литвы, поставили своего ставленника, а так же о том, что в период существования «Великого Княжества Литовского» Литвой называлась территория нынешней Белоруссии, Русью – территория нынешней Украины, а территория современной Литвы называлась Жемойтией.
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1:20 Англосаксы всегда боролись против объединения России и Германии.
2:35 Настоящее название «Великого княжества Литовского»
4:45 Какие территории стали называться современной Литвой?
8:20 Более 90% населения Великого Княжества Литовского, Русского и Жемойтийского составляли русичи.
9:55 Столица Великого Княжества находилась на территории Белоруссии.
11:30 Первые 300 лет Княжество жило по своду законов «Русская правда» Ярослава Мудрого.
12:25 Государственным языком Княжества был русский язык.
13:40 СССР дважды увеличивал территорию Литвы в 1919 и в 1939 годах.
18:10 Князь Гедимин – основатель Вильнюса. Башня Гедимина.
22:50 Войны между Литовским, Московским и другими княжествами. Объединение с Польшей.
24:40 1791 Год – потеря Княжеством автономии.
26:20 В начале 20 века польские лингвисты создали белорусский язык.
28:10 Недолгая «радость» Литвы от отсоединения от России, создания национальной валюты. Уничтожение экономики Литвы Евросоюзом.
35:00 Президентом Литвы два срока был гражданин США.
36:50 Импичмент президенту-патриоту Литвы в 2004 году организовали США и ЕС.
40:15 Три состояния бытия: зависимость, независимость и взаимозависимость.
Благодарим Дмитрия Экаданту за монтаж видео и Наталию Кемпик за дизайн обложки.
Александр Евгеньевич Усанин:
Российский просветитель, писатель, общественный деятель, профессор Академии геополитических проблем, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества. Все книги автора доступны на сайте: https://usanin.com/books
Особо рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий»
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Извращенцы истории России.Прибалтийские земли и вся восточная германия издревле были землями древних славян арийцев а литва русским княжеством