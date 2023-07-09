Россия готовится к Луне | Европейцы доели последнюю ракету (+СБОР!)
В России собран первый лётный образец ракетного двигателя РД-171МВ мощность которого составляет 246 тыс. лошадиных сил. А прямо сейчас завершаются последние приготовления к отправке первой в истории нашей страны лунной миссии, которая стартует уже 11 августа. В это время Европа осталась без собственных ракет и выбыла из космической гонки. Расскажем обо всём по порядку, о новой истории спасения, а также сделаем важное обращение, сразу после сводки позитивных новостей.
Сбор на поездку:
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(Евгений Александрович С.)
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