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Россия готовится к Луне | Европейцы доели последнюю ракету (+СБОР!)

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В России собран первый лётный образец ракетного двигателя РД-171МВ мощность которого составляет 246 тыс. лошадиных сил. А прямо сейчас завершаются последние приготовления к отправке первой в истории нашей страны лунной миссии, которая стартует уже 11 августа. В это время Европа осталась без собственных ракет и выбыла из космической гонки. Расскажем обо всём по порядку, о новой истории спасения, а также сделаем важное обращение, сразу после сводки позитивных новостей.

Сбор на поездку:

2202202370131298

(Евгений Александрович С.)

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Благодарим за поддержку компанию «Фирма «Перманент K&M»: https://permanent.ru

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=eKiQhYafT_Y
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