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Как сидят “политзаключенные” в Белоруссии

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О том, как мотают срок "политзаключенные" в Белоруссии.Репортаж канала АТН.
Рассказывают в том числе и сами сидящие, в частности бывший журналист Лукша, который снимал постановочные ролики для западных СМИ и активно участвовал в попытках свержения Лукашенко в 2020-м году.



Репортаж, по всей видимости, появился в качестве ответа на западные истерики про то, что "политзаключенные в Белоруссии сидят в ужасных условиях, а Тихановский там вообще умер". Показывают одну из показательных тюрем с пристойными условиями содержания, точно также как чуть ранее показали вполне себе живого Тихановского, который мотает свой срок.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8478750.html
Метки: белоруссия, Видео, лукашенко, пенитенциарная система
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