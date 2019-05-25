Новости Украины и Новороссии 25 мая 2019

Украинский президент Владимир Зеленский повел себя бестактно и вытер ноги об собственный народ. Он должен был рассмотреть петицию о собственной отставке, но в очередной раз перевел все в шутку. Это шоу Зеленского вряд ли придется по душе людям.

Владимир Зеленский подтвердил, что является скорее шоуменом, нежели тем политиком, которого хотели видеть украинцы. Он до сих пор не осознал, что сейчас проходят не съемки очередного выпуска «Вечерний квартал».

Комик мог хотя бы сделать вид, что его заботят переживания граждан. Но в результате он даже не высказался по данному вопросу. За него это сделал руководитель администрации главы Незалежной Андрей Богдан.

В эфире телеканала «1+1» он заявил, что Зеленский расценил петицию как «смешную шутку».

Тем самым КВНщик позволил усомниться в своей компетенции. Не зря же за него говорит адвокат олигарха Игоря Коломойского. Первые шаги Владимира Зеленского лишний раз подталкивают к выводу, что он просто-напросто шут Коломойского.

И это уже не первый прокол Зеленского за пару дней правления Украиной. Ранее он заявил о возможности проведения референдума о переговорах с Россией, а через несколько часов исключил подобные перспективы.

Похоже, что очередной президент Незалежной действительно находится в потусторонней реальности и дальше играет роль в сериале «Слуга народа».

По крайней мере, все его последние решения необдуманны и вряд ли поспособствуют становлению страны.

Украина поменяла шило на мыло, и с каждым днем это становится все очевидней. Не исключено, что следующим президентом соседнего государства станет Верка Сердючка или Вадим Галыгин.

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Антон Орловский, специально для «Русской Весны»