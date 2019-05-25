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Новости Украины и Новороссии 25 мая 2019

06:29. 25 мая 2019 Просмотров - 44 Нет комментариев Опубликовал:

Зеленский плюёт в лицо народу Украины

Зеленский плюёт в лицо народу Украины | Русская весна

Украинский президент Владимир Зеленский повел себя бестактно и вытер ноги об собственный народ. Он должен был рассмотреть петицию о собственной отставке, но в очередной раз перевел все в шутку. Это шоу Зеленского вряд ли придется по душе людям.

Владимир Зеленский подтвердил, что является скорее шоуменом, нежели тем политиком, которого хотели видеть украинцы. Он до сих пор не осознал, что сейчас проходят не съемки очередного выпуска «Вечерний квартал».

Комик мог хотя бы сделать вид, что его заботят переживания граждан. Но в результате он даже не высказался по данному вопросу. За него это сделал руководитель администрации главы Незалежной Андрей Богдан.

В эфире телеканала «1+1» он заявил, что Зеленский расценил петицию как «смешную шутку».

Тем самым КВНщик позволил усомниться в своей компетенции. Не зря же за него говорит адвокат олигарха Игоря Коломойского. Первые шаги Владимира Зеленского лишний раз подталкивают к выводу, что он просто-напросто шут Коломойского.

И это уже не первый прокол Зеленского за пару дней правления Украиной. Ранее он заявил о возможности проведения референдума о переговорах с Россией, а через несколько часов исключил подобные перспективы.

Похоже, что очередной президент Незалежной действительно находится в потусторонней реальности и дальше играет роль в сериале «Слуга народа».

По крайней мере, все его последние решения необдуманны и вряд ли поспособствуют становлению страны.

Украина поменяла шило на мыло, и с каждым днем это становится все очевидней. Не исключено, что следующим президентом соседнего государства станет Верка Сердючка или Вадим Галыгин.

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Антон Орловский, специально для «Русской Весны»

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МВФ пинком отправит Украину обратно в долговую яму

МВФ пинком отправит Украину обратно в долговую яму | Русская весна

В Киеве в очередной раз продемонстрировали чудеса глупости и наглости, предложив не возвращать долги, которые страна набрала у Международного валютного фонда за пять лет.

Эту блестящую идею озвучил в эфире телеканала «112 Украина» депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

По мнению парламентария, раз заемные средства МВФ не помогли восстановить экономику Украины, а наоборот, загнали государство в долговую яму, то деньги можно не отдавать. Они же не помогли.

«Сырьевая составляющая экономики увеличивается, трудовая миграция достигла невиданных размеров, объемы иностранных инвестиций опустились до девяностых годов и снижаются, темпы роста экономики уничтожены. Объясните, за что мы им платить должны?» — отметил Рабинович.

В этом месте, по-хорошему, полагается аплодировать стоя. Послушать Рабиновича, так это МВФ виноват в деиндустриализации Украины и невозможности властей обеспечить граждан работой.

Он же виноват в том, что многомиллионные кредиты, по всей видимости, осели в бездонных карманах власть имущих. А Порошенко не виноват. И кабмин во главе с Гройсманом не виноват. А Рада не виновата тем более.

По этой логике, опять же, МВФ, предоставляя Незалежной деньги, должен был сам и отслеживать, на какие цели они будут потрачены. Тогда, возможно, они действительно помогли бы развитию страны, а не ушли, как в сухую землю. А так, получается, не уследил.

В заключение Рабинович пришел к выводу, что руководство МВФ могло быть в сговоре с коррумпированной украинской властью, в частности, с президентом Порошенко.

Иначе невозможно объяснить ту легкость, с которой фонд предоставлял огромные деньги столь ненадежному заемщику.

И это — еще один повод их не отдавать.

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Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»

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В Голландии неожиданно заявили, что в катастрофе Боинга MH17 может быть виновна Украина

В Голландии неожиданно заявили, что в катастрофе Боинга MH17 может быть виновна Украина | Русская весна

Член Европарламента, лидер евроскептической партии Нидерландов «Форум за демократию» Тьерри Боде публично заявил, что Киев может быть виновен в гибели «Боинга» MH17 сбитого над Донбассом 7 июля 2014 года, передаёт голландский телеканал NL Times. 

Во ходе теледебатов с премьер-министром Королевства Нидерланды Марком Рютте политик ​неожиданно заявил, что доклад международной Совместной следственной группы, занимающейся расследованием авиакатастрофы, вызывает большие сомнения.

«Украина является одним из предполагаемых виновников этой атаки», — подчеркнул Боде ​.

Лидер партии «Форум за демократию» добавил, что приговор по делу MH17 должны выносить судьи, а не чиновники, «голословно обвиняющие Россию».

Справка РВ

Напомним, крушение Boeing 777 на территории Донбасса — крупная авиационная катастрофа, произошедшая 17 июля 2014 года на востоке бывшей Донецкой области Украины, в районе вооружённого противостояния между карательными подразделениями ВСУ и ополченцами Донецкой Народной Республики.

Авиалайнер «Боинг» 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines выполнял плановый рейс MH17 по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур и подвергся ракетной атаке. 

Через 2 часа и 49 минут после взлёта самолёт рухнул на землю в районе села Грабово Шахтёрского района ДНР и полностью разрушился. Погибли все находившиеся на его борту 298 человек — 283 пассажира и 15 членов экипажа.

В России и на Донбассе уверены — авиалайнер был сбит Вооружёнными силами Украины.

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Навальный, Зеленский, магнитики

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Под Ровно толпа селян напала на силовиков, есть пострадавшие

Под Ровно толпа селян напала на силовиков, есть пострадавшие | Русская весна

В Ровенской области завели уголовное дело по факту нападения толпы добытчиков янтаря на полицейских и пограничников. Об этом сообщает пресс-служба полиции в пятницу, 24 мая.

Как сообщается, 21 мая полицейские Рокитновского отделения, сотрудники местной прокуратуры и пограничной службы проводили обыски в домохозяйствах двух жителей сел Познань и Глинное. Обыскам начали препятствовать местные жители — с обеих сторон более 100 человек.

«У правоохранителей отобрали видеокамеру, папку с документами и нанесли несколько ударов капитану полиции и работникам пограничной службы. Правоохранителям понадобилась помощь медиков», — говорится в сообщении.

По данным фактам проводятся досудебные расследования по ст. 342 (сопротивление работнику правоохранительного органа), ст. 186 (грабеж) и ст. 345 (умышленное причинение телесных повреждений работнику правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленникам грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.

Следователи установили ориентировочный круг наиболее активных лиц, которые могут быть причастны к совершенным уголовным преступлениям.

Отметим, в Ровенской области регулярно возникают конфликты копателей янтаря с силовиками. Так, в феврале возле села Осов старатели напали на сотрудников полиции, которые пытались засыпать ямы в результате незаконной добычи. Злоумышленники палками избили полицейских.

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Украинский премьер Гройсман намерен создать партию

Фото: © REUTERS / Ukrainian Governmental Press Service / Vladyslav Musiienko
Заявивший о намерении уйти в отставку премьер Украины Владимир Гройсман сообщил, что планирует создать партию “Украинская стратегия”, передает РИА Новости.
“Я решил дальше служить государству, поэтому принял решение, что буду участвовать в парламентских выборах. Я хочу создать политическую силу, которую возглавляет лично. Она будет называться “Украинская стратегия”. Соберем команду людей, которые четко знают, что нужно стране”, – сказал Гройсман в эфире телеканала “Украина” в пятницу.
Ранее Гройсман заявил, что намерен участвовать в выборах в Верховную раду. Издание “Украинская правда” сообщало, что Гройсман перед выборами может объединиться с экс-премьером Арсением Яценюком и группой министра внутренних дел Арсена Авакова и создать так называемую “партию двух премьеров”.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. Во вторник президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля.

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Метки: важное, компиляция

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