Дьявол вам этого никогда не простит. Отец Андрей Ткачёв
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вот не понравилось мне его лицо -вот не доверяю ему ни капельки и ведь точно ,такого наплел про советскую власть и что русским необходимо война,иначе они гниют..Вот гниловат сам и непонятно откуда взялся ,из чьего гнезда..Благин о нем много чудного поведал..но сегодня все пишут и говорят и все ПГАВДУ
Бг-г-г. Чё Вам своего не понять ?
Он вещает от имени Господа Бога (Сатаны).
Сатане (Господу Богу) нужны “живые” души, смерть и кровопролитие.
Библию канон. откройте. Там это со 2-ой главы Бытия ВЗ.
Бог же не может быть лжецом, душегубцем и убийцей ,- так ведь?
Жорик ,а где православный люд Украины или хотя бы Киева -там ведь с млн еще осталось народу??
“По данным СВР, между киевскими властями и представителями ЮНЕСКО достигнута договоренность о вывозе с территории Киево-Печерской лавры христианских ценностей, в том числе святых мощей», — указали в СВР, отметив, что все ценности планируется передать в музеи Италии, Франции, Германии и Ватикана с целью спасти их «от российских ракетных ударов».
Глава СВР Сергей Нарышкин указал, что, по поступающей информации, «глобалистские элиты, известные своей страстью присваивать чужое добро, активизируют усилия по разграблению Украины». «Но если раньше речь шла о финансовых и материальных ресурсах, включая зерно и плодородную почву, то теперь они тянут руки к расположенным на украинской территории православным святыням».
Отмечается, что главе Украинской православной церкви митрополиту Онуфрию сообщено, что иконы, мощи и утварь будут перемещены временно, якобы для сохранности «до тех пор, пока ситуация на Украине не вернется в нормальное русло».
«Не приходится сомневаться, что возвращение реликвий не входит в планы Запада и подвластной ему киевской хунты. Покушение еретиков на Киево-Печерскую лавру – логичное продолжение истории с тайным вывозом с территории Украины древнейших византийских икон, выставленных с 14 июня 2023 года во французском Лувре. Эта спецоперация была организована при посредничестве действующей в координации с ЮНЕСКО швейцарской НПО «Международный альянс по защите культурного наследия в зонах конфликтов» (руководитель – частный американский коллекционер Т. Каплан)», – отметили в СВР.
Директор отдела искусства Византии в Лувре Максимилиан Дюран весьма прозрачно дает понять, что вывезенные на Запад православные шедевры никогда не вернутся на Украину. «Мы не унижаемся до вопросов национальной принадлежности произведений искусства, для нас это не главное», – заявил он.
п.с. раз увезли историю,значит гос-во исчезло и было ли оно..?
Мне это не интересно. Сатанисты забирают своё (и части трупов), наверное. Нет разницы.
Это еще Ванге говорила, что если будет передел в Киево-Печлорской лавре, то это будут последние дни Украины. Ты это намякиваешь ?