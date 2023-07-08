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Криминальные блогеры

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На заметку тем, кто любит писать комментарии в интернете после алкогольных и иных возлияний. На сей раз заходсо стороны "ЛБИ".

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила в беседе с корреспондентом RT Костей Придыбайло, что ряд крупных блогеров более чем с 100 тыс. подписчиков получали финансирование от лиц, связанных с оборотом наркотиков.

Она отметила, что ещё в прошлом году Лига безопасного интернета обнаружила, что есть блогеры, которые употребляют наркотики в прямом эфире.
«Наши эксперты сделали вывод, что у наркобизнеса вообще появились свои продакшены, свои продюсеры. То есть те люди, которые изначально вкладывали деньги в то, чтобы раскручивать отдельных блогеров», — заключила Мизулина.

https://russian.rt.com/russia/news/1171999-mizulina-blogery-finansirovanie-narkobiznes – цинк

Все это разумеется часть процессов связанных с попытками создать очередную редакцию регулирования блогосферы, где с одной стороны более активно начнут чистить откровенный трэш и околокриминал, вроде известных мошенников и инфоцыган (подобные процессы можно только приветствовать), а с другой стороны пытаются переизобрести совет/реестр блогеров, приравняв их к СМИ. Если пока не получается зайти на очередной заход с нетрудовыми миллиардами отдельных блогеров, то вполне действенной может оказаться тема борьбы с криминалом в интернете. Собственно, СВО сподвигла государство заняться чисткой авгиевых конюшен, так как еще совсем недавно, что инфоцыгане, что трэш-стримеры, что нарко-блогеры, в какие-либо серьезные тренды государственного внимания не попадали.

Все это ожидаемые процессы, хотя с организационной точки зрения все остается на уровне полемики 10-летней давности. Инерция системы уж большо сильна. 

PS. Порой действительно возникает ощущение, что некоторые люди что-то пишут под запрещенными веществами. И ведь не проверишь…


Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8478520.html
Метки: блогосфера, Интернет, наркотики, цензура
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