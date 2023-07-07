Япония. От аварии на АЭС Фукусима до новых реакторов от Mitsubishi
Япония. От аварии на АЭС Фукусима до новых реакторов от Mitsubishi. Геоэнергетика Инфо. Япония сбросит в океан воду с аварийной АЭС Фукусима-1. Японии разрешили слить загрязненную ядерными отходами воду в океан. Япония получила разрешение на слив радиоактивной воды с Фукусимы. Япония хочет превратить Тихий океан в радиоактивную свалку. МАГАТЭ не против.
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