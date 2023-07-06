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“Кенигсберг — наш!” Анонс цикла лекций о сражениях за Восточную Пруссию

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“Архивная революция” при поддержке Калининградского отделения Российского военно-исторического общества представляет совместный проект, рассказывающий о сражениях за Восточную Пруссию в 1944-1945 гг.

В июле и августе 2023 года с циклом лекций о вооруженной борьбе на земле, в воздухе и на море за цитадель “прусского милитаризма” на нашем канале выступят к.и.н. Алексей Исаев и к.и.н. Мирослав Морозов.

9 сентября 2023 года в Калининграде состоится фестиваль “Кенигсберг — наш!”, на котором лучшие специалисты по истории Великой Отечественной войны, участники “Архивной революции” и калининградского отделения РВИО в зале Историко-художественного музея города Калининград выступят с заключительными докладами.

Программа фестиваля и регистрация: https://tacticmedia.timepad.ru/event/2488735/

Смотри также лекции:
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Дзен: https://zen.yandex.ru/tacticmedia
Rutube: https://rutube.ru/channel/23606772/

Калининградское отделение РВИО:
https://vk.com/rvio39
https://t.me/rviokldrf

Информационная поддержка проекта: https://oper.ru/
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CS_daUm1_9E
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