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Заявки на сожжение книг

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В Швеции в ближайшее время должны состояться акции по публичному сожжению Корана, Библии и Торы. Соответствующие уведомления от поджигателей уже направлены в шведскую полицию, которая должна согласовать "мероприятия". По закону, публичное сожжение книг разрешено и юридических причин отказывать "акционерам" нет. В ходе последней такой акции полиция Швеции прямо заявляла, что у нее нет оснований для запрета сожжения книг. Свободная и демократическая страна.

Вполне очевидно, что наиболее острая реакция будет в исламском мире.
Само собой, данные "перфомансы" дадут Турции повод и дальше затягивать вопрос с вступлением Швеции в НАТО.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8470734.html
Метки: ислам, книги, мусульмане, нато, религия, швеция
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4 Комментария » Оставить комментарий
  • 638 542
    dloca 39 мин. назад

      В ночь на Ивана Купала, перед посольством Шведции, с криками Абракадабра – сжечь книгу Гарри Потер.

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      2
      • 25307 23529
        жора шаповdloca 37 мин. назад

          И флаг ЛГБТ . Самое то. Только в Швеции. В анналах, тык сказать.

        • 6615 5017
          Игорьdloca 17 мин. назад

            Ну прикольно же, и Дюймовочку рядом спалить, Нильса с гусями, вот интересно даст разрешение полиция на спаление Дюймовочки с гусями или откажут. Можно даже тур под это дело заказать. Публичное сожжение на камеру Капитала, Евгения Онегина, Три Мушкетера на главной площади Швеции у посольства Ботсваны. Застраховать соискателей (могут и выхватить по ошибке) спичек прикупить, керосинчику и дело пойдёт.

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