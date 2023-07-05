Заявки на сожжение книг
В Швеции в ближайшее время должны состояться акции по публичному сожжению Корана, Библии и Торы. Соответствующие уведомления от поджигателей уже направлены в шведскую полицию, которая должна согласовать "мероприятия". По закону, публичное сожжение книг разрешено и юридических причин отказывать "акционерам" нет. В ходе последней такой акции полиция Швеции прямо заявляла, что у нее нет оснований для запрета сожжения книг. Свободная и демократическая страна.
Вполне очевидно, что наиболее острая реакция будет в исламском мире.
Само собой, данные "перфомансы" дадут Турции повод и дальше затягивать вопрос с вступлением Швеции в НАТО.
В ночь на Ивана Купала, перед посольством Шведции, с криками Абракадабра – сжечь книгу Гарри Потер.
И флаг ЛГБТ . Самое то. Только в Швеции. В анналах, тык сказать.
Ну прикольно же, и Дюймовочку рядом спалить, Нильса с гусями, вот интересно даст разрешение полиция на спаление Дюймовочки с гусями или откажут. Можно даже тур под это дело заказать. Публичное сожжение на камеру Капитала, Евгения Онегина, Три Мушкетера на главной площади Швеции у посольства Ботсваны. Застраховать соискателей (могут и выхватить по ошибке) спичек прикупить, керосинчику и дело пойдёт.
точно, комикс про супермена, если крупным планом показать будет весьма угрожающе выглядеть