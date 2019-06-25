Новости Украины и Новороссии 25 июня 2019
- 14:06 Рейтинги Партии Шария. Шо, опять?.
- 12:06 Марш элиты на Украине.
- 08:27 ЦИК Украины не пустила на выборы в Раду Анатолия Шария.
- 08:22 Президент Ze: Зеленский патентует торговые марки (ФОТО).
- 07:32 ВАЖНО: Под истерику Украины ПАСЕ проголосовала за возвращение России.
- 05:35 Русский воин не сдаётся украинским фашистам (ФОТО).
- 03:48 Слава кардинально меняет систему.
- 02:21 Страсбургский сговор.
- 01:00 «Я бы расстреливал автобусы Донецк-Киев»: предвыборная агитация на Украине (ФОТО).
- Вчера 22:49 Впервые народными депутатами будет рулить народ.
- Вчера 20:40 Украинец устроил скандал в ПАСЕ из-за выступления серба на русском языке.
Рейтинги Партии Шария. Шо, опять?
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Марш элиты на Украине
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ЦИК Украины не пустила на выборы в Раду Анатолия Шария
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины решила отказать в регистрации на досрочные выборы в Раду украинскому журналисту Анатолию Шарию.
Как сообщает пресс-служба ЦИК, данное решение было принято на том основании, что журналист проживает за рубежом.
«Отказано в регистрации кандидатам в народные депутаты Украины Шарию А. А. и Евтухову Е. А., включенным в избирательный список политической партии „Партия Шария“ под № 1 и № 5, в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019», — сказано в сообщении.
В ЦИК пояснили, что основанием для отказа стало несоответствие требованию Конституции страны к кандидатам в депутаты Верховной Рады, которое требует проживание на территории Украины на протяжении последних пяти лет.
«По информации из открытых источников, Шарий более пяти лет назад выехал за границу и длительное время проживает за пределами Украины. Имеющиеся в наличии у комиссии документы и материалы не дают оснований для установления факта его проживания на Украине на протяжении последних пяти лет», — заявили на заседании ЦИК.
Даже в некоторых украинских СМИ отмечается непоследовательный подход Центризбиркома к конституционным требованиям. Например, комиссия не стала на том же основании отказывать в праве избираться в Раду Михаилу Саакашвили.
Выходит, что Шарию надо было последовать примеру бывшего грузинского президента и подать иск в суд, который бы признал, что он, вопреки существующий реальности, все это время проживал в Незалежной. Ведь в случае с Саакашвили так и произошло.
Впрочем, бывшему одесскому губернатору в итоге не помогло даже это странное решение суда. Как сообщалось ранее, ЦИК отказала в регистрации кандидатам его партии «Рух новых сил», так как в поданных документах был обнаружен подлог.
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Президент Ze: Зеленский патентует торговые марки (ФОТО)
Президент Украины Владимир Зеленский подал заявки на регистрацию нескольких торговых марок и политических слоганов.
Об этом свидетельствуют данные базы Укрпатента.
Зеленский хочет запатентовать связанные с его политической кампанией слоганы и символы.
В частности, речь идет о лозунгах: «Сделаем это вместе!», Команда Зеленского, Зе! , Зе, Зе! Команда, Зекоманда, Ze, Ze! , Ze2019.
Кроме того, среди вероятных патентов Зеленского есть ТМ ZeNews и ЗеНьюз.
Также президент хочет зарегистрировать лозунг IMPROV LIVE SHOW, который планирует использовать в рекламе, предпринимательстве, телекоммуникациях и образовании.
Сейчас заявки президента находятся на стадии формальной экспертизы и ожидающих рассмотрения.
Судя по описанию, украинский президент собирается использовать свои слоганы в полиграфии, телевидении, рекламе, образовании и тому подобное.
Указанные заявки Зеленский подал в марте–апреле 2019 года, еще до объявления официальных результатов президентских выборов, роспуска Верховной рады и назначении досрочных выборов в парламент.
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ВАЖНО: Под истерику Украины ПАСЕ проголосовала за возвращение России
В ночь на 25 июня на девятом часу обсуждения члены ПАСЕ одобрили резолюцию, позволяющую России вернуться к полноценной работе. Российская делегация уже прилетела в Страсбург.
Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) приняли резолюцию, позволяющую российской делегации вернуться к работе в Ассамблее. 118 делегатов проголосовали «за», 62 «против», 10 воздержались.
Резолюция была подготовлена на основе доклада «Совершенствование процесса принятия решений Парламентской ассамблеи относительно полномочий и голосования».
Она предлагала добавить в правила работы ПАСЕ формулировку, гласящую, что «права членов голосовать, выступать и быть представленными в Ассамблее и ее органах не могут быть приостановлены или отозваны через оспаривание или пересмотр полномочий».
Доклад содержал и другое важное решение: предоставить делегациям, на данный момент не представленным в ПАСЕ: России и Боснии и Герцеговины, право подать заявление на участие в июньской сессии Ассамблеи.
Таким образом, во вторник российская делегация сможет принять участие в работе ассамблеи, а 26 июня ПАСЕ будет голосовать за нового генсекретаря организации, который сменит Турбьерна Ягланда и вступит в должность осенью этого года — голоса российских парламентариев также будут учтены.
Россия, однако, оставляет за собой право покинуть Ассамблею, если ее делегацию ограничат в каких-либо правах.
Как прошли дебаты
Сторонники принятия доклада подчеркивали: внесение изменений в правила работы ПАСЕ и возвращение российской делегации, не означают изменения политики Евросоюза по отношению к России. Представители Германии, Франции, Италии, Скандинавских и других стран отмечали, что без Совета Европы (СЕ) 140 млн российских граждан останутся без защиты ЕСПЧ.
СЕ должен продолжать мониторинг России, где бывают «чудовищные» случаи нарушения прав человека, заявил лидер второй по величине группы в ПАСЕ (Социалистов, демократов и «зеленых») Франк Швабе.
«Нам нужен доступ должностных лиц в Россию, — добавил Швабе. — Я призываю вспомнить о 140 млн граждан России».
Голландский депутат Тини Кокс, глава парламентской группы объединенных европейских левых в ПАСЕ, заявил, что депутаты-сторонники доклада «хотят всего-навсего обеспечить равное участие» стран-членов СЕ: «Это формальное действие».
«Для недемократических стран доступ к институтам СЕ — бесценное благо», — заявил спикер первой по величине парламентской группы ПАСЕ (Европейская народная партия), депутат из Польши Александр Посиеж.
По его словам, доклад «расколол партию» и отметил, что в его фракции нет единства мнения. Многие депутаты, сказал он, сейчас оказались в положении человека, готовящегося прыгнуть в бассейн, не зная налита в него вода или нет. «Меняя регламент [работы организации], мы укрепляем свои позиции или наоборот?», — задал он вопрос участникам Ассамблеи.
Противники доклада возражали, что цену, которую хотят заплатить его сторонники несоразмерима, а решения ЕСПЧ Россия все равно игнорирует.
Главным противником принятия доклада в ПАСЕ была Великобритания и Украина, а также страны Прибалтики.
«[Уинстон] Черчилль (стоял у истоков Совета Европы — прим. ред.) пришел бы в ужас, если бы увидел эту политику умиротворения», — заявил депутат от Великобритании Роджер Гейл, представитель европейских консерваторов, и добавил, что ПАСЕ пытается решить «вопрос финансирования ценой демократии». «Мы что, должны поддаться этому жестокому шантажу?» — задался он вопросом, а возможное принятие доклада назвал «позорным деянием», купленным за «70 миллионов серебренников».
Другой британский депутат Джон Хоуэлл заявил, что «если Россия лишит своих граждан защиты ЕСПЧ, это будет выбор России — это она должна его делать, а не мы».
Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что Ассамблея превратилась в «фестиваль лицемерия». «[Президент России Владимир] Путин использует в качестве живого щита 140 млн россиян, шантажируя ПАСЕ выходом России из СЕ, а означит тем, что эти 140 млн потеряют механизм защиты в виде ЕСПЧ», — заявил другой депутат от Украины Алексей Гончаренко за час до начала сессии.
Еще один украинский депутат Борислав Береза заявил, что, если доклад примут, он не станет участвовать в работе Ассамблеи.
Открывала и закрывала дебаты автор доклада, глава регламентного комитета ПАСЕ Петра Де Суттер. «Сдаемся ли мы России, снимаем ли мы санкции, поддаемся ли мы на их шантаж, мне так не кажется, — сказала она.
— Они должны высказаться, а мы должны требовать у них ответа. Я не буду защищать все то плохое, что мы слышим о России. Но те санкции, которые мы ввели пять лет назад, не изменили вообще ничего. Посмотрите с этой стороны».
Свою речь она закончила, процитировав литовского депутата Эгидиюса Варейкиса, который выступал против его принятия. «Не победители пишут историю, а миротворцы. И на мой взгляд, этот доклад — небольшой шаг в сторону мира», — завершила она.
Более 200 поправок
Перед тем как проголосовать за резолюцию, Ассамблея рассмотрела более 200 поправок в документ (все они, кроме одной несущественной, были отклонены). Большинство предложенных поправок носили технический характер (например, заменить слово «отмечая» на «принимая во внимание» или другими синонимами) и были направлены на затягивание обсуждения, на что неоднократно обращала внимание президент ПАСЕ Лилиан Мари Паскье — некоторые из поправок она выносила на обсуждение с улыбкой.
Например, группа депутатов из Грузии, Украины и Великобритании предложила заменить в заглавии доклада слово «совершенствование» на «ослабление», и тем самым превратить название документа в фарс.
В какой-то момент Тини Кокс, комментируя очередную техническую поправку, обратился к британскому депутату Иену Лиддел-Грейнджеру, который являлся инициатором многих из таких изменений, и заявил, что он, наверное, даже не дочитал доклад, так как «сочинял поправки».
Во время отклонения очередной технической поправки украинский депутат Олег Ляшко встал и стал кричать, что депутаты-сторонники принятия доклада — «предатели».
Он обращался к депутатам ПАСЕ неоднократно. Ближе к концу голосования за поправки, в очередной раз призывая исправить доклад, он заявил: «В ПАСЕ будут сидеть российские депутаты — мы видели, чем закончилось, когда российский депутат оказался в грузинском парламенте».
Представляя последнюю внесенную им поправку, Ляшко заявил, что ему стыдно, что он член ПАСЕ, а также, что он больше не станет принимать участие в работе Ассамблеи. «Вам и вашим детям будет стыдно», — заявил он депутатам Ассамблеи.
Практически каждая из последних отклоненных поправок сопровождалась упреками украинской стороны в адрес депутатов ПАСЕ. «Да, это не вы вернетесь и будете смотреть в глаза детям, родители, которых убиты, — заявил Гончаренко. — То, что сейчас здесь происходит, это настоящая трагедия для всех нас. Моя поправка: заменить словосочетание «вступить в силу» на «оказать влияние».
Украина собирается поставить под сомнения полномочия российской делегации, заявил журналистам Гончаренко. «Это обязательно будет сделано уже во вторник, — говорит Гончаренко. — Украинская делегация обязательно этим воспользуется. Предложение рассмотрено на профильных комитетах, и окончательное решение будет принято в среду или четверг».
Российская делегация вылетела в Страсбург
Российские парламентарии вылетели в Страсбург, не дожидаясь результатов голосования Ассамблеи. Согласно объявленному списку, в делегации семь сенаторов и 11 депутатов.
Часть делегации, представляющей Совфед, возглавил первый замглавы международного комитета, экс-посол в США Сергей Кисляк. В ее состав также вошли Александр Башкин, Андрей Епишин, Сергей Калашников, Владимир Кожин, Татьяна Лебедева и Сергей Лисовский. Нижнюю палату представят вице-спикеры Петр Толстой и Игорь Лебедев, глава комитета по делам СНГ Леонид Калашников, глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий, депутаты Светлана Журова, Сергей Пахомов, Оксана Пушкина, Ирина Роднина, Николай Рыжак, Шамсаил Саралиев и Вера Ганзя.
Лебедев, Калашников, Сергеева и Слуцкий находятся под европейскими санкциями. На вопрос, есть ли в российской делегации депутаты под санкциями и прилетели ли они 24 июня в Страсбург Толстой ответил: «Депутаты под санкциями в делегации есть. И они прилетели».
Из-за событий на Украине члены ПАСЕ дважды — в 2014 и 2015 годах — ограничивали права России в ассамблее, в частности право голосовать по резолюциям, участвовать в выборах генсека, судей ЕСПЧ и комиссара по правам человека.
В знак протеста в 2016 году российская делегация перестала ездить в Страсбург, а с 2017 года — платить взносы в бюджет СЕ.
Долг России перед СЕ составляет €75 млн. Москва еще не озвучивала официальную позицию — собирается ли она с началом участия в ПАСЕ уплатить задолженность.
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Русский воин не сдаётся украинским фашистам (ФОТО)
На Украине состоялось очередное заседание суда по рассмотрению «уголовного дела» российского политзаключенного Игоря Кимаковского, находящегося в застенках фашистского режима.
Волонтёр, организовывавший поставки гуманитарной помощи в ДНР и участвовавший в восстановлении Дебальцево, был задержан на Украине в 2015 году. С тех пор преподаватель Санкт-Петербургского аграрного университета с некоторыми перерывами находился в СИЗО.
20 июня в суде должны были снова опрашивать Кимаковского, но не явилась переводчица. Уже который раз. Поэтому рассмотрение по существу перенесли на 2 октября.
На заседании Игорю опять продлили содержание под стражей на 60 дней. Прокурор в своём ходатайстве привёл высосанные из пальца предположения о том, что якобы существует вероятность побега и работы на ДНР.
Слушания дела по существу уже не проводится четыре месяца. По всему видно, что сверху спущена команда затягивать процесс.
Прокурор понимает — дело, при подходе с точки зрения законов, разваливается… Поскольку доказательная база собрана с грубейшими нарушениями украинского законодательства и не может быть использована стороной обвинения.
Стоит ли рассчитывать на справедливость?
Нет!
Сторона обвинения, через адвоката, предлагает частично признать вину, получить приговор и освободиться.
Параллельно с судебным процессом ГБР (Государственное бюро расследований — новая структура, созданная на Украине под руководством США, в которую перебежали многие сотрудники прокуратуры) ведет следствие по двум уголовным делам, возбужденным Игорем, в отношении сотрудников СБУ. По факту превышения служебных полномочий при задержании, обысках и ведении следствия…
Свое мнение Игорь передал нам, через правозащитников, в записке:
«Идёт заседание. Опять предлагают частично признать вину, получить приговор со сроком меньше меньшего и выйти по отсиженному. Отказался! Сдаваться бандеровскому режиму не собираюсь! Принципы и ценности не предам! Буду бороться!
Понимаю, что будут затягивать судебный процесс любыми способами. Будут стараться дать срок: десять лет. Шантажируют тем, что срок содержания под стражей, после сорванного обмена 27.12.17 г., засчитают как день за день. Хотя по закону обязаны засчитывать как день за два.
Но где закон и где Украина?!
Правовой беспредел во всём. Убийц отпускают. А честных людей держат в застенках.
На Украине нет законов. Есть только политическая целесообразность…
Всем мира и добра!»
(подпись)
P. S. Благодарим украинских правозащитников за фотографии, сделанные во время судебного заседания.
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Слава кардинально меняет систему
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Страсбургский сговор
В Страсбурге после многочасового рассмотрения украинских поправок (более 200 были последовательно отвергнуты), была принята резолюция, фактически восстанавливающая права РФ в ПАСЕ и приглашающая РФ принять участие в июньской сессии без ограничений.
Россия изначально дала понять, что если будет принята резолюция с ограничениями, то делегации РФ там не будет. Поэтому европейские депутаты более 9 часов дружно прокатывали Украину, отвергая поправки и истерики на тему сговора России с рядом европейских государств против Украины.
Ключевую роль сыграли официальные призывы властей Германии и Франции вернуть РФ права в ПАСЕ.
Несмотря на истерики украинской делегации, европейцы ясно дали понять, что при выборе между принципами и деньгами они выберут деньги. Вот такие они, принципиальные и идейные. Не даром всех любят поучать на тему свободы и демократических принципов.
Таким образом, Россия получила формальное право принимать участие в заседаниях ПАСЕ и выступать там. Разумеется, не бесплатно, так как вопрос изначально заключался именно в деньгах. Россия уже официально подала заявку в рамках приглашения ПАСЕ.
Украина уже грозит выйти из ПАСЕ, если Россия будет участвовать в заседаниях. Вот это будет всем клоунадам клоунада.
В украинских соц.сетях предсказуемый накал генотьбы. Очередная перемога превратилась в зраду.
Украинская делегация жалуется, что президент Зеленский их предал и официально не поддержал, оставив ее один на один с "российским агрессором" и меркантильными европейцами.
Томос, ПАСЕ…волнуюсь за возможность выпить чашечку кофе в Вене.
PS. Вместе с тем, ценность данной богадельни для России по-прежнему представляется весьма сомнительной. Уходящая в отставку Тереза Мэй также призвала вернуть России права в ПАСЕ, чтобы…хотя бы здесь попробовать привлечь Россию к ответственности. Так что никаких иллюзий по поводу ПАСЕ питать разумеется не следует.
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«Я бы расстреливал автобусы Донецк-Киев»: предвыборная агитация на Украине (ФОТО)
В Одессе появились предвыборные билборды с символикой «Оппозиционной платформы — За жизнь», на которых изображены Вадим Рабинович и Илья Кива.
Надпись гласит: «Была бы моя воля, я бы расстреливал автобусы Донецк-Киев и Киев-Донецк».
Кроме этого борда, есть ещё и такой: «Что я чувствовал, когда убивал врагов — азарт!»
В пресс-службе политика отрицают причастность к этой политической рекламе. «Илья Кива не имеет никакого отношения к этим бордам, они установлены без его ведома и разрешения. Мы сами сейчас ищем, кто это сделал и зачем», — сказали там.
Но Кива уже обещал расстреливать людей, причем обещал публично.
Объявивший себя в прошлом году социалистом, Кива успел поруководить и «Правым сектором»* в восточных областях Украины, добровольческим батальоном в «АТО» и департаментом МВД по борьбе с наркотиками.
«Русская Весна» сообщала о наличии у Кивы психиатрического диагноза.
Тут стоит отметить, что автобусы Донецк-Киев и Киев-Донецк на самом деле есть — тем и подла гражданская война, что разделяет семьи, друзей. Выстаивая чудовищные многочасовые очереди на блокпостах, а потом проходя унизительные проверки, люди едут к пожилым родителям, наотрез отказывающимся уезжать, к родственникам.
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* Запрещенная в РФ экстремистская организация.
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Впервые народными депутатами будет рулить народ
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Украинец устроил скандал в ПАСЕ из-за выступления серба на русском языке
Представитель делегации Украины в ПАСЕ Алексей Гончаренко прервал выступление сербского парламентария Александра Шешеля, который выступал на русском языке в поддержку российской делегации.
Гончаренко начал кричать, когда Шешель заговорил о присоединении Крыма к России. По словам сербского политика, жители Крыма решили присоединиться к России, так как «не хотели быть сожженными, как другие», сообщает РБК.
Украинцу сделали замечание, Шешель свое выступление закончил. В нем он призвал вернуть российскую делегацию к работе в ПАСЕ. Своих коллег он упрекнул в «большой антироссийской кампании».
Гончаренко – депутат партии «Блок Петра Порошенко», которая была переименована в «Европейскую солидарность».
Ранее вице-спикер российской Госдумы сообщил, что Россия должна восстановить свои права в ПАСЕ в течение 24 часов. Накануне в Совете Европы выступили за возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Как все поделить с депутатами понятно.
А какой еще район по выдаче паспортов запланирован ? Зачем держать в тайне.
Ведь уже месяц остался по льготным условиям.