Новости Украины и Новороссии 25 июня 2019

В ночь на 25 июня на девятом часу обсуждения члены ПАСЕ одобрили резолюцию, позволяющую России вернуться к полноценной работе. Российская делегация уже прилетела в Страсбург.

Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) приняли резолюцию, позволяющую российской делегации вернуться к работе в Ассамблее. 118 делегатов проголосовали «за», 62 «против», 10 воздержались.

Резолюция была подготовлена на основе доклада «Совершенствование процесса принятия решений Парламентской ассамблеи относительно полномочий и голосования».

Она предлагала добавить в правила работы ПАСЕ формулировку, гласящую, что «права членов голосовать, выступать и быть представленными в Ассамблее и ее органах не могут быть приостановлены или отозваны через оспаривание или пересмотр полномочий».

Доклад содержал и другое важное решение: предоставить делегациям, на данный момент не представленным в ПАСЕ: России и Боснии и Герцеговины, право подать заявление на участие в июньской сессии Ассамблеи.

Таким образом, во вторник российская делегация сможет принять участие в работе ассамблеи, а 26 июня ПАСЕ будет голосовать за нового генсекретаря организации, который сменит Турбьерна Ягланда и вступит в должность осенью этого года — голоса российских парламентариев также будут учтены.

Россия, однако, оставляет за собой право покинуть Ассамблею, если ее делегацию ограничат в каких-либо правах.

Как прошли дебаты

Сторонники принятия доклада подчеркивали: внесение изменений в правила работы ПАСЕ и возвращение российской делегации, не означают изменения политики Евросоюза по отношению к России. Представители Германии, Франции, Италии, Скандинавских и других стран отмечали, что без Совета Европы (СЕ) 140 млн российских граждан останутся без защиты ЕСПЧ.

СЕ должен продолжать мониторинг России, где бывают «чудовищные» случаи нарушения прав человека, заявил лидер второй по величине группы в ПАСЕ (Социалистов, демократов и «зеленых») Франк Швабе.

«Нам нужен доступ должностных лиц в Россию, — добавил Швабе. — Я призываю вспомнить о 140 млн граждан России».

Голландский депутат Тини Кокс, глава парламентской группы объединенных европейских левых в ПАСЕ, заявил, что депутаты-сторонники доклада «хотят всего-навсего обеспечить равное участие» стран-членов СЕ: «Это формальное действие».

«Для недемократических стран доступ к институтам СЕ — бесценное благо», — заявил спикер первой по величине парламентской группы ПАСЕ (Европейская народная партия), депутат из Польши Александр Посиеж.

По его словам, доклад «расколол партию» и отметил, что в его фракции нет единства мнения. Многие депутаты, сказал он, сейчас оказались в положении человека, готовящегося прыгнуть в бассейн, не зная налита в него вода или нет. «Меняя регламент [работы организации], мы укрепляем свои позиции или наоборот?», — задал он вопрос участникам Ассамблеи.

Противники доклада возражали, что цену, которую хотят заплатить его сторонники несоразмерима, а решения ЕСПЧ Россия все равно игнорирует.

Главным противником принятия доклада в ПАСЕ была Великобритания и Украина, а также страны Прибалтики.

«[Уинстон] Черчилль (стоял у истоков Совета Европы — прим. ред.) пришел бы в ужас, если бы увидел эту политику умиротворения», — заявил депутат от Великобритании Роджер Гейл, представитель европейских консерваторов, и добавил, что ПАСЕ пытается решить «вопрос финансирования ценой демократии». «Мы что, должны поддаться этому жестокому шантажу?» — задался он вопросом, а возможное принятие доклада назвал «позорным деянием», купленным за «70 миллионов серебренников».

Другой британский депутат Джон Хоуэлл заявил, что «если Россия лишит своих граждан защиты ЕСПЧ, это будет выбор России — это она должна его делать, а не мы».

Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что Ассамблея превратилась в «фестиваль лицемерия». «[Президент России Владимир] Путин использует в качестве живого щита 140 млн россиян, шантажируя ПАСЕ выходом России из СЕ, а означит тем, что эти 140 млн потеряют механизм защиты в виде ЕСПЧ», — заявил другой депутат от Украины Алексей Гончаренко за час до начала сессии.

Еще один украинский депутат Борислав Береза заявил, что, если доклад примут, он не станет участвовать в работе Ассамблеи.

Открывала и закрывала дебаты автор доклада, глава регламентного комитета ПАСЕ Петра Де Суттер. «Сдаемся ли мы России, снимаем ли мы санкции, поддаемся ли мы на их шантаж, мне так не кажется, — сказала она.

— Они должны высказаться, а мы должны требовать у них ответа. Я не буду защищать все то плохое, что мы слышим о России. Но те санкции, которые мы ввели пять лет назад, не изменили вообще ничего. Посмотрите с этой стороны».

Свою речь она закончила, процитировав литовского депутата Эгидиюса Варейкиса, который выступал против его принятия. «Не победители пишут историю, а миротворцы. И на мой взгляд, этот доклад — небольшой шаг в сторону мира», — завершила она.

Более 200 поправок

Перед тем как проголосовать за резолюцию, Ассамблея рассмотрела более 200 поправок в документ (все они, кроме одной несущественной, были отклонены). Большинство предложенных поправок носили технический характер (например, заменить слово «отмечая» на «принимая во внимание» или другими синонимами) и были направлены на затягивание обсуждения, на что неоднократно обращала внимание президент ПАСЕ Лилиан Мари Паскье — некоторые из поправок она выносила на обсуждение с улыбкой.

Например, группа депутатов из Грузии, Украины и Великобритании предложила заменить в заглавии доклада слово «совершенствование» на «ослабление», и тем самым превратить название документа в фарс.

В какой-то момент Тини Кокс, комментируя очередную техническую поправку, обратился к британскому депутату Иену Лиддел-Грейнджеру, который являлся инициатором многих из таких изменений, и заявил, что он, наверное, даже не дочитал доклад, так как «сочинял поправки».

Во время отклонения очередной технической поправки украинский депутат Олег Ляшко встал и стал кричать, что депутаты-сторонники принятия доклада — «предатели».

Он обращался к депутатам ПАСЕ неоднократно. Ближе к концу голосования за поправки, в очередной раз призывая исправить доклад, он заявил: «В ПАСЕ будут сидеть российские депутаты — мы видели, чем закончилось, когда российский депутат оказался в грузинском парламенте».

Представляя последнюю внесенную им поправку, Ляшко заявил, что ему стыдно, что он член ПАСЕ, а также, что он больше не станет принимать участие в работе Ассамблеи. «Вам и вашим детям будет стыдно», — заявил он депутатам Ассамблеи.

Практически каждая из последних отклоненных поправок сопровождалась упреками украинской стороны в адрес депутатов ПАСЕ. «Да, это не вы вернетесь и будете смотреть в глаза детям, родители, которых убиты, — заявил Гончаренко. — То, что сейчас здесь происходит, это настоящая трагедия для всех нас. Моя поправка: заменить словосочетание «вступить в силу» на «оказать влияние».

Украина собирается поставить под сомнения полномочия российской делегации, заявил журналистам Гончаренко. «Это обязательно будет сделано уже во вторник, — говорит Гончаренко. — Украинская делегация обязательно этим воспользуется. Предложение рассмотрено на профильных комитетах, и окончательное решение будет принято в среду или четверг».

Российская делегация вылетела в Страсбург

Российские парламентарии вылетели в Страсбург, не дожидаясь результатов голосования Ассамблеи. Согласно объявленному списку, в делегации семь сенаторов и 11 депутатов.

Часть делегации, представляющей Совфед, возглавил первый замглавы международного комитета, экс-посол в США Сергей Кисляк. В ее состав также вошли Александр Башкин, Андрей Епишин, Сергей Калашников, Владимир Кожин, Татьяна Лебедева и Сергей Лисовский. Нижнюю палату представят вице-спикеры Петр Толстой и Игорь Лебедев, глава комитета по делам СНГ Леонид Калашников, глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий, депутаты Светлана Журова, Сергей Пахомов, Оксана Пушкина, Ирина Роднина, Николай Рыжак, Шамсаил Саралиев и Вера Ганзя.

Лебедев, Калашников, Сергеева и Слуцкий находятся под европейскими санкциями. На вопрос, есть ли в российской делегации депутаты под санкциями и прилетели ли они 24 июня в Страсбург Толстой ответил: «Депутаты под санкциями в делегации есть. И они прилетели».

Из-за событий на Украине члены ПАСЕ дважды — в 2014 и 2015 годах — ограничивали права России в ассамблее, в частности право голосовать по резолюциям, участвовать в выборах генсека, судей ЕСПЧ и комиссара по правам человека.

В знак протеста в 2016 году российская делегация перестала ездить в Страсбург, а с 2017 года — платить взносы в бюджет СЕ.

Долг России перед СЕ составляет €75 млн. Москва еще не озвучивала официальную позицию — собирается ли она с началом участия в ПАСЕ уплатить задолженность.

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