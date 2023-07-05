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Как доказать существует ли космос за 5 минут. Не вставая с дивана

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Привет, если вы сомневаетесь существует ли космос, есть ли над землей купол и на какой высоте ТОЧНО он расположен. Как всё это узнать без помощи современных технологий, не смотря телевизор и даже не ходя в школу – на все эти вопросы я отвечу в этом коротеньком подкасте.


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#эпоханедоверия #космос #купол #плоскаяземля
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=wGsDstMSEKE
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