Это бессмертье мое. Поэзия Владимира Луговского. Читает Юрий Каюров (1980)
Это бессмертье мое. Поэзия Владимира Луговского. Читает Юрий Каюров
Год производства: 1980
В основе фильма поэзия Владимира Луговского, отразившая историю Советского государства от Октября 1917 года до середины 20 века. Стихи читает Юрий #Каюров.
#ЛитературныеЧтения
ТО Экран, 1980
Автор сценария – Всеволод #Плоткин
Автор сценария – Олег #Макарихин
Режиссер – Всеволод #Плоткин
Оператор – Роман #Веселер
Автор слов – Владимир #Луговской