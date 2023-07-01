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Это бессмертье мое. Поэзия Владимира Луговского. Читает Юрий Каюров (1980)

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Это бессмертье мое. Поэзия Владимира Луговского. Читает Юрий Каюров
 

Год производства: 1980

В основе фильма поэзия Владимира Луговского, отразившая историю Советского государства от Октября 1917 года до середины 20 века. Стихи читает Юрий #Каюров.

#ЛитературныеЧтения
ТО Экран, 1980

Автор сценария – Всеволод #Плоткин
Автор сценария – Олег #Макарихин
Режиссер – Всеволод #Плоткин
Оператор – Роман #Веселер
Автор слов – Владимир #Луговской

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=5ztoRB4bL9w
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