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1930. Деревня Богородская на снимках З.З.Виноградова

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01. Деревня Богородская. Бабушка с косой.jpg
01. Деревня Богородская. Бабушка с косой

02. Деревня Богородская. Чаепитие.jpg
02. Деревня Богородская. Чаепитие

03. Деревня Богородская. Портрет крестьянки.jpg
03. Деревня Богородская. Портрет крестьянки

04. Деревня Богородская. Рукомой.jpg
04. Деревня Богородская. Рукомой

05. Деревня Богородская. Рукомой, подвешенный у стены.jpg
05. Деревня Богородская. Рукомой, подвешенный у стены

06. Деревня Богородская. Косы у окна.jpg
06. Деревня Богородская. Косы у окна

07. Деревня Богородская. Дети на крыльце.jpg
07. Деревня Богородская. Дети на крыльце

08. Деревня Богородская. Крестьянский дом.jpg
08. Деревня Богородская. Крестьянский дом

09. Деревня Богородская. Коровы на улице.jpg
09. Деревня Богородская. Коровы на улице

10. Вокруг деревни Богородской. Вид на деревню.jpg
10. Вокруг деревни Богородской. Вид на деревню

11. Вокруг деревни Богородской. Ручей.jpg
11. Вокруг деревни Богородской. Ручей

12. Вокруг деревни Богородской. Девочка с коромыслом.jpg
12. Вокруг деревни Богородской. Девочка с коромыслом

13. Вокруг деревни Богородской. Разрушенный сарай в поле.jpg
13. Вокруг деревни Богородской. Разрушенный сарай в поле

14. Вокруг деревни Богородской. Тропинка в поле.jpg
14. Вокруг деревни Богородской. Тропинка в поле

15. Вокруг деревни Богородской. Одуванчики.jpg
15. Вокруг деревни Богородской. Одуванчики

16. Вокруг деревни Богородской. Цветущее растение.jpg
16. Вокруг деревни Богородской. Цветущее растение

17. Вокруг деревни Богородской. Цветы.jpg
17. Вокруг деревни Богородской. Цветы
Источник: https://humus.livejournal.com/9077521.html
Метки: история, Россия, фото
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