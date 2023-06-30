1930. Деревня Богородская на снимках З.З.Виноградова
01. Деревня Богородская. Бабушка с косой
02. Деревня Богородская. Чаепитие
03. Деревня Богородская. Портрет крестьянки
04. Деревня Богородская. Рукомой
05. Деревня Богородская. Рукомой, подвешенный у стены
06. Деревня Богородская. Косы у окна
07. Деревня Богородская. Дети на крыльце
08. Деревня Богородская. Крестьянский дом
09. Деревня Богородская. Коровы на улице
10. Вокруг деревни Богородской. Вид на деревню
11. Вокруг деревни Богородской. Ручей
12. Вокруг деревни Богородской. Девочка с коромыслом
13. Вокруг деревни Богородской. Разрушенный сарай в поле
14. Вокруг деревни Богородской. Тропинка в поле
15. Вокруг деревни Богородской. Одуванчики
16. Вокруг деревни Богородской. Цветущее растение
17. Вокруг деревни Богородской. Цветы