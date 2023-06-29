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Результаты удара по пиццерии в Краматорске

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МО РФ сегодня конкретизировало данные по потерям противника в связи с ракетным ударом по пиццерии у отеля "Краматорск" в Краматорске.
Согласно данным МО РФ в результате удара погибли – 2 генерала ВСУ, до 50 офицеров ВСУ и до 20 иностранных наемников и советников. Часть погибших офицеров была из руководства 57-й мотопехотной бригады.
Несколько ранее CNN сообщило, что удар пришелся по пиццерии в тот момент, когда там проходил банкет с большим кол-вом военных, многие из которых погибли. Также в результате удара погибло несколько гражданских лиц и получили повреждения соседние дома.

К 29 июня установлены личные данные как минимум 6 иностранных наемников присутствовавших на месте разбора завалов в Краматорске, а также фамилии нескольких погибших, включая 1 боевика из "Азова".
Украинские источники заявляют о задержании подозреваемого, который якобы был наводчиком ВС РФ и отслеживал перемещение высокопоставленных офицеров, что способствовало нанесению удара.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8455661.html
Метки: война на украине, вс рф, всу, краматорск, потери, ракеты, Украина
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