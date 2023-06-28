Звезды первой величины. Документальный фильм о достижениях трудящихся города Ленинграда (1975)
Рассказ о достижениях трудящихся города-героя Ленинграда за годы IХ пятилетки (1971—1975), успешном выполнении и перевыполнении пятилетнего плана, замечательных починах тружеников города, работах по реконструкции и строительству жилых объектов и предприятий.
#ДокументальныйФильм
Ленинградское ТВ 1975
Автор сценария – Лидия Алешина
Режиссер – Александр Стефанович
Оператор – Георгий Коновалов
Оператор – Эдуард Соколов
#ЗвездыПервойВеличины #ленинград #СанктПетербург
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