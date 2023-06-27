Операция “Анаконда”. Спецназ США в Афганистане
Вышло новое видео "Туземного совета трудящихся" посвященное действиям американского спецназа в начальный период Афганской войны в Афганистане.
Операция "Анаконда". Спецназ США в Афганистане
Таймкоды:
00:00 – Введение
02:46 – Клан Бен Ладенов
10:29 -Рождение исламизма
30:52 – Аль-Каида
50:49 – Талибан
01:03:03 – Как Клинтон спас Бен Ладена
01:11:02 – Почему Клинтон спас Бен Ладена
01:13:04 – Теракты 11 сентября
01:25:34 – Как США свергли Талибан
01:46:51 – Тора-Бора
01:52:08 – Операция "Анаконда"
02:53:45 – немного Metallica